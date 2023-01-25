Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Метки дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Стивен Спилберг: «Темный рыцарь» должен был стать первым блокбастером, номинированным на «Оскар»

Стивен Спилберг: «Темный рыцарь» должен был стать первым блокбастером, номинированным на «Оскар»

25 января 2023 15:37
Стивен Спилберг: «Темный рыцарь» должен был стать первым блокбастером, номинированным на «Оскар»

По мнению режиссера, в прошлом Академия слишком часто игнорировала популярные фильмы.

В новом интервью Deadline Стивен Спилберг заявил, что очень рад тому, что Американская киноакадемия стала чаще номинировать на «Оскар» блокбастеры. Режиссер особенно отметил тот факт, что в этом году в шорт-лист главной категории попали сразу два коммерчески успешных фильма, «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона и «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински.

Вместе с тем Спилберг призвал не забывать, что ранее Академия не раз игнорировала достойные популярные картины, не давая им номинации на приз за лучший фильм. Например, такая судьба постигла «Темного рыцаря» Кристофера Нолана:

«Несколько лет назад они проигнорировали фильм, который должен был стать номинантом главной категории — «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Сегодня эта картина определенно получила бы номинацию в категории «Лучший фильм». Поэтому тот факт, что эти два блокбастера попали в список десяти лучших, — это то, что мы все должны праздновать».

«Темный рыцарь» вышел на экраны в 2008 году. Фильм был удостоен двух «Оскаров», в том числе посмертной награды за лучшую мужскую роль второго плана для Хита Леджера. Однако картина действительно не получила номинации на награду за лучший фильм, что отчасти стимулировало Академию провести реформы и расширить количество номинантов в категории до десяти (ранее их было пять).

Первым супергеройским блокбастером, получившим номинацию на «Оскар», стал фильм Marvel «Черная Пантера» 2018 году. Его прошлогодний сиквел «Черная Пантера: Ваканда навеки» не попал в категорию «Лучший фильм», но был удостоен пяти других номинаций, включая «Лучшую женскую роль второго плана» (Анджела Бассетт). «Топ Ган: Мэверик» и «Аватар: Путь воды» получили шесть и четыре номинации соответственно.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Приступ ностальгии: как изменились актеры из сериала «Оборотень» Приступ ностальгии: как изменились актеры из сериала «Оборотень» Читать далее 25 января 2023
Секрет стройности: рецепт того самого салата, который Дженнифер Энистон ела каждый день на съемках «Друзей» Секрет стройности: рецепт того самого салата, который Дженнифер Энистон ела каждый день на съемках «Друзей» Читать далее 21 января 2023
Монархия, роботы и загадочные убийства: все, что вам нужно знать о новом сериале «Фандорин. Азазель» Монархия, роботы и загадочные убийства: все, что вам нужно знать о новом сериале «Фандорин. Азазель» Читать далее 26 января 2023
Одержимость, ведьмы и серийные убийцы: 7 жутких испанских фильмов ужасов Одержимость, ведьмы и серийные убийцы: 7 жутких испанских фильмов ужасов Читать далее 24 января 2023
10 сериалов, похожих на «Джинни и Джорджию», которые можно посмотреть в ожидании третьего сезона 10 сериалов, похожих на «Джинни и Джорджию», которые можно посмотреть в ожидании третьего сезона Читать далее 21 января 2023
Хроники Дикого Запада: 10 главных современных вестернов Хроники Дикого Запада: 10 главных современных вестернов Читать далее 23 января 2023
В день рождения Джима Джармуша: вестерн с Джонни Деппом, зомби-комедия и еще 3 главных фильма режиссера В день рождения Джима Джармуша: вестерн с Джонни Деппом, зомби-комедия и еще 3 главных фильма режиссера Читать далее 22 января 2023
Тест: угадай актера или актрису по детской фотографии Тест: угадай актера или актрису по детской фотографии Читать далее 21 января 2023
Тест: какой вестерн последних лет тебе посмотреть? Тест: какой вестерн последних лет тебе посмотреть? Читать далее 24 января 2023
Любителям пощекотать нервы: 8 новых остросюжетных фильмов-катастроф Любителям пощекотать нервы: 8 новых остросюжетных фильмов-катастроф Читать далее 26 января 2023
Related video