Стивен Спилберг: «Темный рыцарь» должен был стать первым блокбастером, номинированным на «Оскар»

В новом интервью Deadline Стивен Спилберг заявил, что очень рад тому, что Американская киноакадемия стала чаще номинировать на «Оскар» блокбастеры. Режиссер особенно отметил тот факт, что в этом году в шорт-лист главной категории попали сразу два коммерчески успешных фильма, «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона и «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински.

Вместе с тем Спилберг призвал не забывать, что ранее Академия не раз игнорировала достойные популярные картины, не давая им номинации на приз за лучший фильм. Например, такая судьба постигла «Темного рыцаря» Кристофера Нолана:

«Несколько лет назад они проигнорировали фильм, который должен был стать номинантом главной категории — «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Сегодня эта картина определенно получила бы номинацию в категории «Лучший фильм». Поэтому тот факт, что эти два блокбастера попали в список десяти лучших, — это то, что мы все должны праздновать».

«Темный рыцарь» вышел на экраны в 2008 году. Фильм был удостоен двух «Оскаров», в том числе посмертной награды за лучшую мужскую роль второго плана для Хита Леджера. Однако картина действительно не получила номинации на награду за лучший фильм, что отчасти стимулировало Академию провести реформы и расширить количество номинантов в категории до десяти (ранее их было пять).

Первым супергеройским блокбастером, получившим номинацию на «Оскар», стал фильм Marvel «Черная Пантера» 2018 году. Его прошлогодний сиквел «Черная Пантера: Ваканда навеки» не попал в категорию «Лучший фильм», но был удостоен пяти других номинаций, включая «Лучшую женскую роль второго плана» (Анджела Бассетт). «Топ Ган: Мэверик» и «Аватар: Путь воды» получили шесть и четыре номинации соответственно.