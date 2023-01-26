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Киноафиша Новости HBO Max закрывает сериалы «Титаны» и «Роковой патруль»

HBO Max закрывает сериалы «Титаны» и «Роковой патруль»

26 января 2023 13:01
HBO Max закрывает сериалы «Титаны» и «Роковой патруль»

Сюжетные арки супергеройских шоу DC получат логичное завершение.

Потоковый сервис HBO Max продолжает так называемую чистку — стример объявил о завершении «Титанов» и «Рокового патруля» после текущих сезонов. Оба проекта изначально были созданы для ныне несуществующего онлайн-кинотеатра DC Universe. По сути, это последние проекты прошлого руководства Warner Bros.

Для авторов супергеройских шоу новость о закрытии вряд ли стала сюрпризом, потому что, как отмечают инсайдеры, текущие сезоны в обоих случаях сделаны с расчетом на завершение всех сюжетных линий. Ниже приведен официальный комментарий HBO Max, в котором стример поблагодарил создателей:

«Несмотря на тот факт, что для «Титанов» и «Рокового патруля» это будут заключительные сезоны, мы всецело гордимся этими сериалами и рады, что фанаты увидят их кульминационный финал. Мы благодарны Berlanti Productions и Warner Bros. Television за создание столь захватывающих, остросюжетных и душевных сериалов. Мы благодарим шоураннера «Титанов» Грега Уокера, исполнительных продюсеров Грега Берланти, Акиву Голдсман, Сару Шехтер, Джеффа Джонса, Ричарда Хатема и команду Weed Road Pictures. В «Роковом патруле» мы чествуем шоураннера Джереми Карвера и исполнительных продюсеров Грега Берланти, Сару Шехтер, Джеффа Джонса, Криса Динджесса и Тамару Бехер-Уилкинсон. На протяжении четырех сезонов поклонники дарили любовь командам «Титанов» и «Рокового патруля», наблюдая за их испытаниями и невзгодами, а также легендарными сражениями и спасениями мира».

Первые шестисерийные половины текущих сезонов вышли в конце 2022 года, а оставшиеся эпизоды появятся на HBO Max в течение этого года.

Фото: HBO Max
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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