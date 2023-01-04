Сказки, антиутопии и немного мистики: 8 главных фантастических фильмов 2023 года

Мнения о « Дюне » Дени Вильнева после выхода фильма в 2022 году полярно разошлись — некоторые, включая самых именитых критиков страны, назвали картину главной сенсацией года, другие — самым затянутым пилотным эпизодом замысловатого фэнтези. Есть и третьи, фанаты книги и старых экранизаций, с лупой выверявшие малейшие неточности сценария. К какой бы касте вы себя ни относили, отрицать эффект взорвавшейся бомбы от картины Вильнева, пожалуй, невозможно. Тем более, что режиссёр перестраховался и заручился поддержкой примерно всех важных актеров поколения. То, что второй «серии» быть, стало понятно практически сразу. Известно, что большее внимание в сиквеле получит Чани ( Зендея ), а к касту присоединились Леа Сейду и Флоренс Пью , что не может не радовать. Релиз картины предварительно назначен на 17 ноября 2023.

Дюна 2

Сольный фильм о «Посейдоне в стиле DC» оказался успешнее, чем все могли предположить. Какая из ставок сыграла — харизматичный Джейсон Момоа , который был буквально рожден для роли властителя океана, его подруга Мера, сама по себе оказавшаяся вполне самодостаточным персонажем, или впечатляющие морские пейзажи вкупе с CGI — теперь сказать сложно. Однако имеем, что имеем — более миллиарда долларов в прокате и статус одного из самых успешных фильмов DC последних лет. Еще больший интерес к сиквелу подогревает участие (или неучастие) в нем Эмбер Херд . После прогремевшего на весь мир скандального суда (который уже удостоился документалки от Netflix) создатели фильма заявили, что роль Херд будет значительно урезана, а вскоре появились слухи о том, что сцены с ее участием будут полностью вырезаны. Однако на сегодняшний день никакой официальной информации об этом нет.

Аквамен 2

Из грустного — на этот раз Джонни Депп за бортом. Из приятного — подсидел его не кто-нибудь, а Тимоти Шаламе . Все верно, по возрасту не тянет, но он и не должен. Новый фильм — приквел об известном нам владельце шоколадной фабрики, который только начинает свои карьерные поиски. А значит, без приключений точно не обойдется. Как мы помним, Вилли — сын дантиста, и его нездоровый интерес к сладкому начался именно с заботы о здоровье, которую отец мальчика возвел в настоящий культ. К слову, даже перестав общаться с отцом и уже будучи хозяином шоколадной фабрики, Вонка все еще мог похвастаться белоснежной улыбкой во все 32 — отличный кейс для психотерапевтов. Неизвестно, поднимут ли режиссеры тему отношений Вилли с отцом, да и в целом зрителей пока не балуют подробностями. Остается лишь надеяться, что команде удастся воссоздать ту волшебную атмосферу, которую когда-то воплотил на экране Тим Бёртон .

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Вилли Вонка

Фотография Райана Гослинга в джинсовой жилетке нараспашку стала, пожалуй, главным мемом июня. Якобы не пристало актеру, которому недавно исполнилось 42, играть роль двадцатилетнего Кена (даже с таким идеальным торсом). Женская половина с этим тезисом дружно не согласилась и начала считать дни до долгожданной премьеры. Саму Барби сыграет самая очевидная претендентка на эту роль — Марго Робби . Известно, что работы над фильмом велись с 2014 года, однако что-то постоянно шло не так. Менялись то режиссеры, то студия, то сценаристы. Наконец за работу взялась Грета Гервиг (« Маленькие женщины », « Леди Берд »), и дело сдвинулось с мертвой точки. О сюжете известно немного: Барби выгнали из Барбиленда, так как та не соответствовала местным стандартам красоты — отличный синопсис для эпохи новой этики. Что было дальше, узнаем лишь в июле 2023-го.

Барби

Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах

Если сиквела «Аватара» пришлось ждать долгих 13 лет, то создатели « Голодных игр » куют железо, пока горячо — и пока предание о Панеме и 12 дистриктах еще свежо в нашей памяти. Студия приняла решение экранизировать роман Сьюзан Коллинз «Баллада о змеях и певчих птицах» еще до того, как книга была дописана, — типичный эффект « Игры престолов ». Фильм расскажет о юном Кориолане Сноу — том самом президенте Панема, который спустя 60 лет отправит Китнисс и еще 23 ребенка на кровавую битву. Однако в картине речь пойдет о молодости героя и о том, какие события привели его в ту точку, в которой он оказался. Несмотря на бешеный успех франшизы, о сиквеле говорят незаслуженно мало — возможно, дело в отсутствии в фильме Дженнифер Лоуренс , которая по очевидным причинам могла бы появиться разве что как видение из будущего, что очень маловероятно.

Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах

Если вы думали, что драконы в ближайшее время ждут вас только во втором сезоне приквела «Игры престолов», приготовьтесь удивляться. Уже в марте в прокат выйдет фильм по мотивам игры Dungeons & Dragons, который расскажет о банде ловких и находчивых воров, затеявших вернуть потерянную реликвию. В главных ролях — Крис Пайн , Мишель Родригес , Реге-Жан Пейдж и София Лиллис . Будем честны, у картины больше шансов провалиться в прокате, чем его возглавить, о чем говорят десятки первопроходцев, в числе которых Doom , Need for Speed , Mortal Kombat и другие. Но в отличие от всех прочих, картина может похвастаться неплохим актерским составом, что оставляет надежду на успех, подобный « Обители зла » и « Сайлент Хиллу ».

Подземелья и драконы: Воровская честь

Детали сюжета нового фильма Скотта Бека и Брайана Вудса долго держались в секрете. И вот спустя месяцы мы можем сказать по крайней мере кое-что. Миллс — астронавт с другой планеты, который возглавляет исследовательскую миссию. После столкновения его космического корабля с астероидом Миллс приземляется на Землю, но за 65 миллионов лет до момента отправления. С минимальным количеством оборудования и припасов, Миллс и единственная уцелевшая девочка Коа пытаются выжить в среде, где правят древние хищники. Судя по задумке, фильм должен сочетать в себе лучшее от « Марсианина » и « Парка юрского периода ». Как будет на деле, узнаем совсем скоро — весной 2023-го.

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