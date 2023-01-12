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Завершились съемки криминальной комедии «Сломя голову» с Павлом Деревянко и Ромой Зверем

12 января 2023 16:15
Завершились съемки криминальной комедии «Сломя голову» с Павлом Деревянко и Ромой Зверем

Фильм о нерешительном преподавателе, который познает темную сторону своей личности.

В Екатеринбурге официально закончились проходившие с сентября съемки российской криминальной комедии «Сломя голову», ведущие роли в которой сыграли Егор Корешков и Владимир Битоков. Также в фильме снялись Павел Деревянко и Рома Зверь.

В центре сюжета окажется скромный и неуклюжий преподаватель античной литературы Андрей (Корешков), испытывающий проблемы после того как, он случайно становится свидетелем ограбления банка. Вследствие этих событий главный герой знакомится с брутальным Сергеем (Битоков), который представляется ему начальником службы безопасности. Вскоре они становятся друзьями, что запускает целую череду неконтролируемых событий, благодаря которым Андрей познает темную сторону своей личности.

Завершились съемки криминальной комедии «Сломя голову» с Павлом Деревянко и Ромой ЗверемЗавершились съемки криминальной комедии «Сломя голову» с Павлом Деревянко и Ромой ЗверемЗавершились съемки криминальной комедии «Сломя голову» с Павлом Деревянко и Ромой Зверем

Постановщиком картины выступает Евгений Григорьев («Подельники», «Руками»), а над сценарием вместе с ним работали Савва Минаев («Мажор в Сочи») и Юлиана Кошкина («Завтрак у папы»). В остальной актерский состав вошли Надежда Михалкова, Сергей Муравьев, Константин Итунин, Мария Ахметзянова и Катерина Беккер.

«Сломя голову» является первым фильмом Свердловской киностудии после ее перезапуска. Дата премьеры пока не анонсирована, но кинотеатральная премьера состоится уже в этом году, после чего картина выйдет в онлайн-кинотеатре KION.

Фото: KION
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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