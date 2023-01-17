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Киноафиша Новости Лоис Лейн сообщает о своей беременности в трейлере третьего сезона «Супермена и Лоис»

Лоис Лейн сообщает о своей беременности в трейлере третьего сезона «Супермена и Лоис»

17 января 2023 14:32
Лоис Лейн сообщает о своей беременности в трейлере третьего сезона «Супермена и Лоис»

Премьера новых серий шоу о нелегкой семейной жизни супергероя состоится в марте этого года.

Телеканал CW опубликовал трейлер третьего сезона супергеройского сериала «Супермен и Лоис». Главные роли в шоу исполняют Битси Таллок («Артист»), Тайлер Хэклин («Проклятый путь»), Алекс Гарфин («Новый Амстердам») и Майкл Бишоп («Микс»), сменивший Джонатана Эльзасса («И повсюду тлеют пожары») в роли Джонатана Кента.

По сюжету, после долгих лет неустанной борьбы со злом Кларк Кент (Хэклин) и его жена Лоис (Таллок) решают уйти на покой и посвятить себя семейной жизни, воспитывая двух сыновей — Джонатана (Бишоп) и Джордана (Гарфин). Однако со временем они понимают, что быть современными родителями ничуть не легче, чем ежедневно спасать мир.

В новом коротком ролике Лоис сообщает Кларку, что она может быть беременна. После этого мы видим сцену, в которой Супермен говорит, что Лоис была похищена. Затем следует нарезка динамичного экшена — герой явно пытается спасти свою возлюбленную от некой опасности. Также в одном из отрывков нам показывают, как сыновья пары говорят о том, что им надо вмешаться в ситуацию, ведь именно для этого они тренировались использовать свои суперсилы.

Сериал «Супермен и Лоис» был разработан Тоддом Хелбингом («Флэш») и Грегом Берланти («Главный герой») на основе персонажей комиксов DC, созданных Джерри Сигелом и Джо Шустером.

Третий сезон шоу выйдет на CW 14 марта этого года.

Фото: The CW
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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