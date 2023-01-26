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Киноафиша Новости Вышел дублированный трейлер слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед»

Вышел дублированный трейлер слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед»

26 января 2023 17:09
Вышел дублированный трейлер слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед»

Знаменитые персонажи превращаются в одичалых маньяков и убивают студенток.

В сети появился дублированный трейлер кровавого слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед», представляющего собой извращенное переосмысление знаменитой истории про всемирно известного мишку. Фильм появится в российских кинотеатрах 16 февраля. Прокатом занимается компания МВК.

После того как Кристофер Робин (Николай Леон) бросает Винни-Пуха (Крэйг Дэвид Даусетт) и Пятачка (Кристофер Корделл) ради учебы в колледже и девушки, некогда дружелюбные животные буквально сходят с ума. Не сумев пережить предательство друга, Вини и Пятак теряют всяческое доверие к людям и превращаются в одержимых кровью маньяков — они начинают жестоко истреблять всех, кто окажется у них на пути. Однажды неподалеку от одичалых затворников в лесном домике оказывается группа студенток, приехавших весело провести выходные, но отдых омрачает встреча с разгневанными убийцами.

Фильм был снят в прошлом году сразу после того, как литературный первоисточник Алана Милна получил статус общественного достояния, так что теперь истории про самого известного поклонника меда может снимать не только студия Disney. Поставил картину по своему сценарию режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд. В данный момент он уже разрабатывает сиквел и готовит ряд других «кровавых» переосмыслений классических сказок — в обозримом будущем под его творческим началом должны выйти страшные версии «Бэмби» и «Питера Пэна».

Фото: Jagged Edge Productions
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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