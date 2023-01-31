В этом году Netflix выпустит игровую адаптацию аниме-сериала «Ван-Пис»

Потоковый сервис Netflix поделился первыми промоматериалами десятисерийной голливудской адаптации пиратской манги Эйитиро Оды «Ван-Пис». В сети появились дебютныq постер и промокадр. На плакате со спины запечатлен центральный персонаж в лице Манки Д. Луффи, а первом изображении также с заднего ракурса стоят все основные герои, наблюдающие за своим судном на фоне заката. Отдельно стример сообщил, что релиз игрового шоу состоится уже в этом году, но пока без конкретной даты премьеры.

Центральную роль в масштабном фэнтези сыграл Иньяки Годой, а в остальной каст вошли Эмили Радд, Макэнью, Джейкоб Ромеро Гибсон, Тэз Скайлер, МакКинли Белчер III, Моргана Дейвис, Эйдан Скотт, Джефф Уорд, Винсент Риган, Лэнгли Кирквуд, Крэйг Фэйрбрасс, Селеста Лутс, Александр Маниатис, Илайя Изорелис Паулино, Чиома Умеала и Стивен Уорд.

В оригинальном аниме-сериале рассказывается о невероятных приключениях юноши Манки Д. Луффи, который стремится стать королем пиратов, поэтому отправляется в увлекательное путешествие за легендарным сокровищем. Создателями проекта выступают Стивен Маеда («Остаться в живых», «Обмани меня») и Мэтт Оуэнс («Защитники», «Люк Кейдж»).