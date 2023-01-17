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Киноафиша Новости HBO выпустил трейлер предстоящих серий сериала «Одни из нас»

HBO выпустил трейлер предстоящих серий сериала «Одни из нас»

17 января 2023 12:16
HBO выпустил трейлер предстоящих серий сериала «Одни из нас»

В ролике показали постапокалиптический мир и новых персонажей.

Долгожданный дебютный эпизод постапокалиптического триллера «Одни из нас» вышел вчера, вслед за чем стриминговый сервис HBO Max представил свежий трейлер, посвященный остальным сериям шоу.

Пилотная серия, длящаяся почти полтора часа, обрывается на моменте, когда Джоэл (Педро Паскаль), Элли (Белла Рэмси) и Тесса (Анна Торв) покинули защищенную зону карантина, отправившись за ограждение в ставший руинами Бостон. В представленном ролике демонстрируют, что ожидает путешественников дальше, а также намекают на скорое появление некоторых персонажей.

По части критических отзывов многосерийная адаптация The Last of Us стала самой успешной экранизацией видеоигры в истории. Проект соавтора игры-первоисточника Нила Дракманна и шоураннера Крэйга Мэйзина («Чернобыль») был с восторгом встречен как профессиональными журналистами, так и обычными телезрителями. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг сериала сейчас составляет внушительные 99% положительных отзывов при достаточно большом количестве обзоров.

Второй эпизод выйдет 23 января.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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