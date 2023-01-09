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Киноафиша Новости Съемки полнометражного продолжения «Сообщества» начнутся летом

Съемки полнометражного продолжения «Сообщества» начнутся летом

9 января 2023 16:54
Съемки полнометражного продолжения «Сообщества» начнутся летом

Новостью поделился актер Джоэл МакХэйл.

Осенью этого года поклонники сериала «Сообщество» было обрадованы анонсом, что завершившийся в 2015 году шестым сезоном ситком получит продолжение в виде полнометражного фильма. Теперь стало известно, когда начнется производство. В эфире шоу Джимми Киммела исполнитель одной из ведущих ролей Джоэл МакХэйл сообщил, что съемки начнутся в июне этого года.

Каких-либо дополнительных деталей он раскрывать не стал, но в шутку заявил, что в комедии точно примет участие постоянный участник каста Кен Жонг. Раннее говорилось, что из ансамбля оригинала вместе с упомянутыми также вернутся Гиллиан Джейкобс, Элисон Бри, Дэнни Пуди и Джим Рэш. По-прежнему не ясен статус Иветт Николь Браун и Дональда Гловера, которые покинули оригинальный сериал после четвертого и, соответственно, пятого сезонов. Также под вопросом остается вовлечение Чеви Чейза, оставившего шоу из-за творческих разногласий.

Автором полнометражного «Сообщества» выступает создатель оригинального сериала Дэн Хармон, сейчас успешно работающий над сверхпопулярным анимационным сериалом «Рик и Морти». Отсутствие ряда актеров в кастинг-анонсе он объяснил так: в завяленный список попали те, с кем уже удалось более-менее договориться, а с отсутствующими еще не согласовали графики.

«Сообщество: Фильм» выйдет стриминговом сервисе Peacock.

Фото: NBC
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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