Алек Болдуин и оружейница фильма «Раст» обвиняются в непредумышленном убийстве

Алеку Болдуину и Ханне Гутьеррес-Рид, исполнявшей функции оружейника на съемках вестерна «Раст», будет предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс в октябре 2021 года. Об этом заявила первый прокурор судебного округа Санта-Фе Мэри Кармак-Олтви.

Болдуина и Рид будут судить по двум пунктам обвинения в непредумышленном убийстве, максимальное наказание по каждому из которых составляет 18 месяцев тюремного заключения. Им также будут предъявлены обвинения в отягчающих обстоятельствах в виде использования огнестрельного оружия, признание которых влечет за собой минимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Прокурор также сообщил, что Дэвид Холлс, первый помощник режиссера «Раста», признал себя виновным по обвинению в небрежном обращении с огнестрельным оружием. Именно Холлс передал Болдуину заряженный кольт 45-го калибра, из которого была застрелена Хатчинс. Благодаря чистосердечному признанию помощник режиссера получит шесть месяцев испытательного срока и не будет посажен в тюрьму.

Кроме того, специальный прокурор Андреа Риб заявила, что смерть женщины стала результатом халатности со стороны всех фигурантов дела:

«Если бы хоть один из этих трех человек, Алек Болдуин, Ханна Гутьеррес-Рид или Дэвид Холлс, выполнил свою работу подобающим образом, Галина Хатчинс была бы жива. Собранные доказательства ясно свидетельствуют о преступном пренебрежении безопасностью на съемочной площадке «Раста». В Нью-Мексико нет места для съемочных команд, которые не уважают законы штата о правилах обращения с оружием и общественной безопасности».

Адвокат Болдуина Люк Никас уже осудил решение предъявить своему подзащитному обвинение в убийстве, назвав это «ужасной судебной ошибкой»:

«У мистера Болдуина не было причин полагать, что в пистолете или где-то еще на съемочной площадке была боевая пуля. Он доверился профессионалам, с которыми работал и которые заверили его, что в оружии нет настоящих патронов. Мы будем бороться с этими обвинениями и победим».

Адвокаты Рид в лице Джейсона Боулза и Тодда Буллиона также раскритиковали обвинение.

Следующим этапом разбирательства станет предварительное слушание, на котором прокуроры должны будут представить достаточно улик, чтобы доказать, что дело заслуживает дальнейшего рассмотрения. Дата проведения процедуры пока не назначена.