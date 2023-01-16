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На HBO Max стартовал сериал «Одни из нас»

16 января 2023 11:46
На HBO Max стартовал сериал «Одни из нас»

Цифровая платформа «упала» из-за большого количества зрителей.

Накануне состоялась долгожданная премьера сериала «Одни из нас». В связи с огромным зрительским ажиотажем серверы стриминговой платформы HBO Max не выдержали и обвалились, из-за чего в работе стриминга некоторое время наблюдались сбои.

Пилотную серию, которая длится 81 минуту (на 4 мин меньше изначально заявленного хронометража) поставил шоураннер Крэйг Мэйзин («Чернобыль») по сценарию, написанному совместно с создателем оригинальной видеоигры PlayStation Нилом Дракманном. Изначально предполагалось, что эпизод возглавит российский режиссер Кантемир Балагов («Дылда»), но он покинул проект в процессе производства из-за творческих разногласий с создателями.

Сюжет постапокалиптического сериала охватывает первую часть оригинальной видеоигры The Last of Us и DLC-приквел Left Behind, но без точечных изменений история не обошлась — авторы специально пошли не некоторые расхождения с первоисточником.

Действие шоу разворачивается после масштабной эпидемии грибообразного вируса, поразившего почти все население планеты. Сериал период с 2013 по 2023 годы. В центре повествования — потерявший семью контрабандист Джоэл Миллер (Педро Паскаль), которому поручают переправить в повстанческое общество «Цикад» юную Элли Уильямс (Белла Рэмси). Девочка обладает иммунитетом, поэтому представляет особую ценность. Таким образом, Джоэл и Элли отправляются в опаснейшее путешествие по руинам цивилизации.

Оставшиеся восемь эпизодов первого сезона будут выходить в классическом еженедельном формате — вторая серия выйдет 23 января.

Фото: HBO Max
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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