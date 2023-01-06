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Киноафиша Новости Каспер Ван Дин блюдет целостность своей семьи в трейлере психологического хоррора «Дочь»

Каспер Ван Дин блюдет целостность своей семьи в трейлере психологического хоррора «Дочь»

6 января 2023 12:58
Каспер Ван Дин блюдет целостность своей семьи в трейлере психологического хоррора «Дочь»

Картина о выживании в доме страшного семейства отшельников выйдет в феврале.

Кинокомпания Dark Star Pictures выпустила трейлер психологического хоррора «Дочь». Главные роли в фильме исполнили Каспер Ван Дин («Звездный десант»), Элиз Динь («Бесстыжие»), Вивиан Нго («Морская полиция: Новый Орлеан»), Иэн Александр («Приведение») и Меган Ле («Американские истории ужасов»).

В центре сюжета — женщина (Нго), похищенная таинственной семьей отшельников. Суровый отец семейства (Ван Дин) намерен заставить пленницу взять на себя роль его дочери, чтобы семья наконец стала полной. По мере того, как женщина осваивается в своем новом «доме», она узнает ужасные секреты прошлого его обитателей, которые привели их к нынешнему образу жизни.

В трейлере также представлены другие члены семейства в лице сына (Александр) и матери (Динь). В ролике показано, как отшельники выживают в бескрайней пустыне, перемещаясь по ней в противогазах, и пытают свою пленницу, что только усиливает ощущение психоза и обреченности.

Режиссером фильма выступает Кори Дешон, для которого эта работа стала дебютом в полнометражном кино. До съемок «Дочери» он был наиболее известен своей работой над сериалом «Миллион мелочей». Его первая картина уже была удостоена похвал за выдающиеся достижения на фестивалях Viet Film Fest и Brooklyn Horror Film Festival.

Премьера фильма «Дочь» состоится 10 февраля.

Фото: Saban Films
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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