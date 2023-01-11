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Киноафиша Новости Николас Виндинг Рефн рассказал, чем он вдохновлялся, работая над «Ковбоем из Копенгагена»

Николас Виндинг Рефн рассказал, чем он вдохновлялся, работая над «Ковбоем из Копенгагена»

11 января 2023 15:11
Николас Виндинг Рефн рассказал, чем он вдохновлялся, работая над «Ковбоем из Копенгагена»

Режиссер признался, что в основу сериала была положена сказка и его собственная биография.

Николас Виндинг Рефн поделился несколькими интересными фактами об истории создания своего нового сериала «Ковбой из Копенгагена» для Netflix. В новом интервью изданию The Hollywood Reporter режиссер рассказал о том, почему он решил снимать шоу в Дании, как у него возникла идея проекта и какие впечатления оставила после себя работа с крупным стриминговым сервисом.

По словам Рефна, он оказался вынужден снимать сериал в Дании из-за пандемии коронавируса:

«Мы застряли здесь, в Дании, из-за пандемии. Я работал над другим проектом, который собирался снимать в Лос-Анджелесе, но потом путешествия по миру оказались недоступны. И я подумал: почему бы не сделать что-нибудь в Дании? Мы поехали в деревню, в дом моей матери. Незадолго до этого мне пришла в голову идея «Ковбоя из Копенгагена». Я давно не работал на родине, примерно 17-18 лет. Когда мне пришлось собирать команду, я думал, что мои старые товарищи уже ушли из киноиндустрии. Но оказалось, что многие из них все еще в профессии».

На вопрос о том, что конкретно вдохновило его на создание сериала, Рефн ответил, что этот проект совмещает в себе автобиографическую и сказочную основы:

«Он основан на том, как я живу: меня контролируют женщины. У меня есть жена и две дочери, которые, очевидно, для меня ценнее всего мира. Как только я съехал от матери, по сути, сразу же встретил свою жену. Большую часть моей жизни меня всегда окружали женщины. Поэтому я и подумал, что было бы забавно сделать героиню «Ковбоя из Копенгагена» женщиной-супергероем. А поскольку многие считают меня реинкарнацией Ханса Кристиана Андерсена, в наших судьбах действительно есть определенные параллели, я захотел добавить в проект элементы сказки».

Также режиссер сказал в целом он остался доволен сотрудничеством с Netflix:

«Мы с представителями Netflix очень бурно обсуждали сериал. Все дело в доверии. По сути, у нас была одна и та же цель: сделать отличное, захватывающее развлекательное шоу. На мой взгляд, коммерческие интересы не очень хорошо влияют на творчество. От сервиса потребовалась немалая смелость, чтобы согласиться на этот проект. Но они владели правами на него, и я всегда уважал этот факт. У нас с Netflix было своего рода негласное соглашение: меня попросили следить за тем, чтобы сериал работал как надо, и я это сделал».

Все серии «Ковбоя из Копенгагена» вышли 5 января.

Фото: Shutterstock
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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