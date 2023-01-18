Ченнинг Татум собирается снять ремейк «Привидения», сыграв роль, которую исполнил Патрик Суэйзи

Актер заявил, что собирается немного изменить оригинальный сюжет для будущего фильма.

Ченнинг Татум заявил, что собирается снять ремейк культовой мелодрамы «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур в главных ролях. В новом интервью для Vanity Fair, во время которого актер занимался изготовлением глиняной посуды, он сказал, что его продюсерская компания Free Association завладела правами на картину:

«Теперь я знаю, почему в «Привидении» была сцена, в которой герои занимались гончарным делом. Весь этот процесс очень-очень сексуален».

Татум добавил, что собирается сыграть героя Суэйзи в будущем фильме и что сюжет его проекта будет отличаться от оригинала:

«Мы собираемся сделать что-то иное. Я думаю, что нужно немного изменить сюжет и сделать наш…»

Актер так и не закончил фразу, отвлекшись на лепку посуды.

«Привидение» вышло на экраны в 1990 году. Кроме Суэйзи и Мур, в нем также сыграли Вупи Голдберг («Цветы лиловые полей»), Тони Голдуин («Король Ричард»), Рик Авилес («Святой из форта Вашингтон») и другие.

Картина повествует о влюбленной паре, Сэме (Суэйзи) и Молли (Мур). Во время ночной прогулки на них нападает грабитель. Сэм погибает, пытаясь защитить любимую. После смерти душа героя узнает, что нападение было вовсе не случайным, и Молли все еще угрожает смертельная опасность. Пытаясь предупредить ее, он начинает искать человека, способного видеть призраков, что приводит его к своенравной женщине-медиуму (Голдберг).

«Привидение» заработало более $505 млн в мировом прокате при бюджете в $22 млн. Фильм также получил пять номинаций на премию «Оскар», в том числе за лучший фильм года.