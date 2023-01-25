Канал Adult Swim уволил соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда

Warner Bros. Discovery и канал Adult Swim объявили о прекращении сотрудничества с Джастином Ройландом, одним из авторов популярного фантастического комедийного мультсериала «Рик и Морти». Причиной такого решения стали выдвинутые против него обвинения в домашнем насилии.

Представители Warner Bros. Discovery добавили, что после ухода Ройланда «Рик и Морти» продолжит выходить на экраны. Вместо него озвучивать главных персонажей будут другие актеры.

«Рик и Морти» были созданы совместными усилиями Ройланда и Дэна Хармона. В 2018 году дуэт заключил долгосрочный контракт с Adult Swim на выпуск 70 эпизодов мультфильма. В данный момент проект продлен до десятого сезона, из которых на экраны вышло только шесть.

Кроме того, Ройланд занимал должности исполнительного продюсера и актера озвучения мультсериала «Обратная сторона Земли» и «Человек-коала». Оба шоу разрабатывает Hulu. Скорее всего, эти проекты Ройланду также придется покинуть.

Ройланду было предъявлено обвинение в совершении домашнего насилия с нанесением телесных повреждений и в незаконном лишении свободы путем угрозы, насилия, мошенничества и/или обмана. Согласно иску, поступившему в прокуратуру округа Ориндж в мае 2020 года, инцидент якобы произошел в январе 2020 года. Сам Ройланд отказался признать себя виновным по предъявленным обвинениям в октябре 2020 года. Дело держалось в тайне от общественности до слушания 12 января 2023 года. Следующее слушание назначено на 27 апреля.

Если Ройланда признают виновным, то ему может грозить до семи лет лишения свободы. Его адвокат настаивает на невиновности клиента и выражает надежду на то, «что дело будет закрыто после того, как только окружная прокуратура завершит анализ доказательств».