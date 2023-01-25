Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ведьма: Реинкарнация" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Канал Adult Swim уволил соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда

Канал Adult Swim уволил соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда

25 января 2023 09:52
Канал Adult Swim уволил соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда

Он также озвучивал главных героев.

Warner Bros. Discovery и канал Adult Swim объявили о прекращении сотрудничества с Джастином Ройландом, одним из авторов популярного фантастического комедийного мультсериала «Рик и Морти». Причиной такого решения стали выдвинутые против него обвинения в домашнем насилии.

Представители Warner Bros. Discovery добавили, что после ухода Ройланда «Рик и Морти» продолжит выходить на экраны. Вместо него озвучивать главных персонажей будут другие актеры.

«Рик и Морти» были созданы совместными усилиями Ройланда и Дэна Хармона. В 2018 году дуэт заключил долгосрочный контракт с Adult Swim на выпуск 70 эпизодов мультфильма. В данный момент проект продлен до десятого сезона, из которых на экраны вышло только шесть.

Кроме того, Ройланд занимал должности исполнительного продюсера и актера озвучения мультсериала «Обратная сторона Земли» и «Человек-коала». Оба шоу разрабатывает Hulu. Скорее всего, эти проекты Ройланду также придется покинуть.

Ройланду было предъявлено обвинение в совершении домашнего насилия с нанесением телесных повреждений и в незаконном лишении свободы путем угрозы, насилия, мошенничества и/или обмана. Согласно иску, поступившему в прокуратуру округа Ориндж в мае 2020 года, инцидент якобы произошел в январе 2020 года. Сам Ройланд отказался признать себя виновным по предъявленным обвинениям в октябре 2020 года. Дело держалось в тайне от общественности до слушания 12 января 2023 года. Следующее слушание назначено на 27 апреля.

Если Ройланда признают виновным, то ему может грозить до семи лет лишения свободы. Его адвокат настаивает на невиновности клиента и выражает надежду на то, «что дело будет закрыто после того, как только окружная прокуратура завершит анализ доказательств».

Фото: Adult Swim
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
10 сериалов, похожих на «Джинни и Джорджию», которые можно посмотреть в ожидании третьего сезона 10 сериалов, похожих на «Джинни и Джорджию», которые можно посмотреть в ожидании третьего сезона Читать далее 21 января 2023
Тест: угадай актера или актрису по детской фотографии Тест: угадай актера или актрису по детской фотографии Читать далее 21 января 2023
Секрет стройности: рецепт того самого салата, который Дженнифер Энистон ела каждый день на съемках «Друзей» Секрет стройности: рецепт того самого салата, который Дженнифер Энистон ела каждый день на съемках «Друзей» Читать далее 21 января 2023
Хроники Дикого Запада: 10 главных современных вестернов Хроники Дикого Запада: 10 главных современных вестернов Читать далее 23 января 2023
Любителям пощекотать нервы: 8 новых остросюжетных фильмов-катастроф Любителям пощекотать нервы: 8 новых остросюжетных фильмов-катастроф Читать далее 26 января 2023
В день рождения Джима Джармуша: вестерн с Джонни Деппом, зомби-комедия и еще 3 главных фильма режиссера В день рождения Джима Джармуша: вестерн с Джонни Деппом, зомби-комедия и еще 3 главных фильма режиссера Читать далее 22 января 2023
Монархия, роботы и загадочные убийства: все, что вам нужно знать о новом сериале «Фандорин. Азазель» Монархия, роботы и загадочные убийства: все, что вам нужно знать о новом сериале «Фандорин. Азазель» Читать далее 26 января 2023
Приступ ностальгии: как изменились актеры из сериала «Оборотень» Приступ ностальгии: как изменились актеры из сериала «Оборотень» Читать далее 25 января 2023
Одержимость, ведьмы и серийные убийцы: 7 жутких испанских фильмов ужасов Одержимость, ведьмы и серийные убийцы: 7 жутких испанских фильмов ужасов Читать далее 24 января 2023
Тест: какой вестерн последних лет тебе посмотреть? Тест: какой вестерн последних лет тебе посмотреть? Читать далее 24 января 2023
Related video