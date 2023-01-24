Кристоф Вальц сыграет стареющего киллера в экшен-комедии от режиссера «Лары Крофт»

Двукратный обладатель премии «Оскар» Кристоф Вальц получил ведущую роль в новом примечательном проекте. Согласно Deadline, звезда «Бесславных ублюдков» снимется в остросюжетной экшен-комедии «Старик» (Old Guy).

Снимет фильм жанровый специалист Саймон Уэст — режиссер «Лары Крофт: Расхитительница гробниц», «Неудержимых 2», «Механика» и «Воздушной тюрьмы». Сценарий написал автор вестерна «Последний сын» Грег Джонсон.

В центре сюжета окажется пожилой наемный убийца Терри Юбанкс (Вальц), который искренне верит, что он по-прежнему лучший в своем деле. Оказавшись в жизненном тупике, главный герой получает заветное предложение вернуться в профессию, но работодатели хотят его использовать лишь в качестве наставника для не самого приятного молодого и талантливого киллера по имени Уилборг. Дуэту поручают устранить членов конкурирующего криминального клана, однако в процессе они выясняют истинные мотивы заказчика — убийство «старой гвардии» и полное присвоение всех их активов. К удивлению преступной организации нанимателей, многоопытный Юбанкс и нахальный Уилборг внезапно находят общий язык и решают выступить против заказчика.

Производство фильма финансируют продюсеры из компаний Highland Film Group и Dark Castle Entertainment. Съемки начнутся весной этого года и пройдут в Белфасте.