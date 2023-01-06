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Киноафиша Новости Съемки ремейка «Одиннадцати друзей Оушена» с Марго Робби и Райаном Гослингом пройдут в этом году

Съемки ремейка «Одиннадцати друзей Оушена» с Марго Робби и Райаном Гослингом пройдут в этом году

6 января 2023 12:49
Съемки ремейка «Одиннадцати друзей Оушена» с Марго Робби и Райаном Гослингом пройдут в этом году

Это будет переосмысление оригинального фильма, вышедшего в 1960 году.

Согласно сведениям сайта Production List, на котором размещается исключительно производственная информация, съемки нового фильма в рамках франшизы «Друзья Оушена» стартуют 6 марта этого года. Ведущие роли в предстоящей картине исполнят Марго Робби и Райан Гослинг.

Изначально проект позиционировался как приквел-перезапуск авантюрной киносерии Стивена Содерберга про грабителей казино с золотым сердцем, но выяснилось, что зрителей ждет ремейк оригинального фильма 1960 года. «Одиннадцать друзей Оушена» с Джорджем Клуни, Брэдом Питтом и Мэттом Дэймоном, запустившие целую трилогию и спин-офф с Сандрой Буллок, также являлись переосмыслением картины с Фрэнком Синатрой.

О сюжете новых «Одиннадцати друзей Оушена» информации пока нет, но сообщается, что действие развернется в 1960-х в Европе. Постановкой займется режиссер Джей Роуч, снявший трилогию об Остине Пауэрсе, «Трамбо» с Брайаном Крэнстоном и «Скандал», за который Робби получила свою вторую номинацию на премию «Оскар». Над сценарием работает Кэрри Соломон.

Студия Warner Bros. пока не установила официальную дату премьеры «Оушенов» (рабочее название фильма), но предполагается, что премьера состоится в 2024 году.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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