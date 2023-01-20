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Киноафиша Новости Актерский состав байопика об Эми Уайнхаус пополнится тремя именитыми исполнителями

Актерский состав байопика об Эми Уайнхаус пополнится тремя именитыми исполнителями

20 января 2023 13:59
Актерский состав байопика об Эми Уайнхаус пополнится тремя именитыми исполнителями

Съемки фильма уже начались.

Прояснились подробности актерского состава байопика об Эми Уайнхаус Back to Black, главную роль в котором сыграет звезда сериала «Индустрия» Мариса Абела. Согласно Deadline, в основной творческий ансамбль ленты вошли Джек О’Коннелл («Несломленный»), Эдди Марсан («Джентльмены») и Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»).

О’Коннелл воплотит образ возлюбленного покойной исполнительницы Блейка Филдера-Сивила, с которым у нее были очень бурные романтические отношения, приправленные наркотиками и алкоголем. Они развелись 2009 году за два года до смерти Уайнхаус в возрасте 27 лет. Марсану и Мэнвилл же отведены роли отца певицы и, соответственно, бабушки по материнской линии.

Актерский состав байопика об Эми Уайнхаус пополнится тремя именитыми исполнителями

Съемки под руководством постановщицы Сэм Тейлор-Джонсон («Стать Джоном Ленноном», «Пятьдесят оттенков серого») стартовали на этой неделе и проходит сейчас в Лондоне. Сценарий написал Мэтт Гринхал («Кинозвезды не умирают в Ливерпуле», «Контроль»).

В картине, получившей свое название в честь одноименного музыкального альбома певицы, осветят ее яркий творческий путь и личную жизнь. Производство курируют компании Focus Features, Monumental Pictures и Studiocanal. Точной даты релизы фильм пока не получил.

Фото: Focus Features; Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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