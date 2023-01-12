Делай добро и смотри кино: Киноклуб Киноафиши объединяется с благотворительным фондом «Нужна помощь»

C 12 января 2023 года в клубе Киноафиши появится премиум-подписка на 7 месяцев. Получить ее несложно, нужно всего лишь отправить денежный перевод в любую благотворительную организацию, которая представлена на сайте «Нужна помощь».

Пожертвование от 1000 рублей в один из фондов или суммарно в несколько фондов откроет для членов клуба ряд привилегий. Например, позволит бронировать места на мероприятия на день раньше остальных, брать с собой друзей, а также посещать закрытые показы.

«На сайте «Нужна помощь» представлены более 500 фондов со всей России. Сегодня так много людей и животных нуждаются в помощи, и мы не должны оставлять их в беде. Мы не сомневаемся, что члены Киноклуба готовы помогать абсолютно бескорыстно и искренне. Но нам хочется сказать спасибо каждому, кто творит добрые дела, и поэтому дарим подписку в Киноклуб за пожертвование», — отмечает главный редактор Киноафиши Лилия Бариева.

Напомним, что социальный проект «Киноклуб Киноафиши» появился в 2021 году. Его главной целью стало объединить любителей кино и подарить им возможность смотреть премьерные фильмы на большом экране совершенно бесплатно. За год Киноафиша провела более 50 специальных показов, которые посетили несколько сотен зрителей.