В написании сценария «Сорвиголовы: Рожденный заново» принимают участие профессиональные юристы

Студия Marvel со всей ответственностью подошла к грядущему сериалу «Сорвиголова: Рожденный заново». По сведениям The Cosmic Circus, чтобы как можно более достоверно воспроизвести судебные реалии, в качестве сценаристов-консультантов к творческой команде подключили настоящих практикующих юристов — Дэвида Фейджа, Томаса Вонга и Захари Рейтера. Трио имеет богатый опыт работы в киноиндустрии. Среди их проектов такие сериалы, как «Закон и порядок: Организованная преступность», «CSI: Место преступления Нью-Йорк», «Адвокатская практика» и «Булл».

В отличие от комедийного сериала «Женщина-Халк: Адвокат», главная героиня которого, как и Мэтт Мердок, является адвокатом, «Сорвиголова: Рожденный заново» будет иметь серьезный характер.

Вместе с Чарли Коксом (Мэтт Мердок/Сорвиголова) и Винсентом Д’Онофрио (мафиози Кингпин) в предстоящем сериале появятся Майкл Гандольфини, Маргарита Левиева, Сандрин Холт и Никки М. Джеймс. Имена остальных членов актерского состава объявят дополнительно, но в сети все чаще появляются неподтвержденные слухи о возможно участии Кристен Риттер в качестве Джессики Джонс.

Шоураннерами 18-серийной экшен-драмы выступают авторы сериала «Тайные связи» Мэтт Кормэн и Крис Орд. Съемки стартуют в феврале и продлятся до конца этого года.

«Сорвиголова: Рожденный заново» выйдет на Disney+ весной 2024 года.