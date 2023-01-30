Создатель аниме «Ковбой Бибоп» не смог досмотреть игровую адаптацию своего сериала от Netflix

Режиссер жалеет о том, что не смог сам возглавить проект.

Создатель знаменитого аниме-сериала «Ковбой Бибоп» Синъитиро Ватанабэ признался, что не смог заставить себя посмотреть игровой ремейк своего шоу от Netflix, не продвинувшись дальше вступительной сцены. Впечатлениями от увиденного режиссер поделился в новом интервью для Forbes.

По словам Ватанабэ, Netflix прислал ему копию проекта «для просмотра и проверки», но сериал разочаровал его с первых же кадров:

«Сериал начался со сцены в казино. После нее мне было очень сложно продолжать смотреть это шоу. Я остановился там, и поэтому видел только эту вступительную сцену. Но это явно был не «Ковбой Бибоп», и в тот момент я понял, что без моего участия у них никогда бы не получилось сделать «Ковбоя Бибопа». Я подумал, что, возможно, мне следовало самому разрабатывать этот проект. Хотя сейчас оригинальное аниме кажется даже намного ценнее, чем раньше».

Хотя Netflix и нанял Ватанабэ в качестве консультанта творческой команды сериала, сам режиссер еще в интервью 2019 года сказал, что его пожелания и правки сценария вряд ли были учтены:

«У меня нет другого выбора, кроме как молиться и надеяться, что все будет хорошо».

Игровая адаптация «Ковбоя Бибопа» вышла на Netflix в ноябре 2021 года. Сериал получил прохладный прием. Критики и рядовые зрители единогласно признали, что игровое шоу сильно уступает оригиналу. Позже проект был закрыт, так и не получив второй сезон.