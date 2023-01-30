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Киноафиша Новости Создатель аниме «Ковбой Бибоп» не смог досмотреть игровую адаптацию своего сериала от Netflix

Создатель аниме «Ковбой Бибоп» не смог досмотреть игровую адаптацию своего сериала от Netflix

30 января 2023 16:17
Создатель аниме «Ковбой Бибоп» не смог досмотреть игровую адаптацию своего сериала от Netflix

Режиссер жалеет о том, что не смог сам возглавить проект.

Создатель знаменитого аниме-сериала «Ковбой Бибоп» Синъитиро Ватанабэ признался, что не смог заставить себя посмотреть игровой ремейк своего шоу от Netflix, не продвинувшись дальше вступительной сцены. Впечатлениями от увиденного режиссер поделился в новом интервью для Forbes.

По словам Ватанабэ, Netflix прислал ему копию проекта «для просмотра и проверки», но сериал разочаровал его с первых же кадров:

«Сериал начался со сцены в казино. После нее мне было очень сложно продолжать смотреть это шоу. Я остановился там, и поэтому видел только эту вступительную сцену. Но это явно был не «Ковбой Бибоп», и в тот момент я понял, что без моего участия у них никогда бы не получилось сделать «Ковбоя Бибопа». Я подумал, что, возможно, мне следовало самому разрабатывать этот проект. Хотя сейчас оригинальное аниме кажется даже намного ценнее, чем раньше».

Хотя Netflix и нанял Ватанабэ в качестве консультанта творческой команды сериала, сам режиссер еще в интервью 2019 года сказал, что его пожелания и правки сценария вряд ли были учтены:

«У меня нет другого выбора, кроме как молиться и надеяться, что все будет хорошо».

Игровая адаптация «Ковбоя Бибопа» вышла на Netflix в ноябре 2021 года. Сериал получил прохладный прием. Критики и рядовые зрители единогласно признали, что игровое шоу сильно уступает оригиналу. Позже проект был закрыт, так и не получив второй сезон.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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