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Киноафиша Новости В концовке второго сезона «Вампиров средней полосы» появится персонаж Глеба Калюжного

В концовке второго сезона «Вампиров средней полосы» появится персонаж Глеба Калюжного

26 января 2023 15:17
В концовке второго сезона «Вампиров средней полосы» появится персонаж Глеба Калюжного

Создатели решили вернуть героя шоу после возмущения зрителей из-за его экранной смерти.

Информационное агентство ТАСС сообщило о том, что Глеб Калюжный («Трудные подростки») вновь исполнит роль Женька в финальном эпизоде второго сезона сериала «Вампиры средней полосы».

Блогер и новообращенный вампир Женек погиб в заключительной серии первого сезона. Из-за преждевременной экранной кончины героя многие фанаты начали возмущаться таким поворотом истории и требовать воскресить героя. В итоге они добились своего: в последних кадрах седьмой серии второго сезона, вышедшей 24 января, персонаж Калюжного вновь появился на экране. Полноценное же возвращение героя состоится в финальной восьмой серии сезона, премьера которой запланирована на 31 января.

По словам шоураннера проекта Алексея Акимова, команда не планировала возвращать героя, но просьбы зрителей изменили их мнение:

«Народная любовь и возмущение его смертью, конечно, имели эффект. Мы задумались о возвращении, но не хотелось это делать слишком фантастически, не хотелось обесценивать смерть. Так что, если бы не придумалась красивая история воскрешения, Женька бы во втором сезоне не было».

Сам Калюжный отметил, что очень рад вернуться на съемочную площадку «Вампиров средней полосы», и добавил, что зрителей еще ждут сюрпризы, связанные с дальнейшей судьбой Женька.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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