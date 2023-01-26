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Киноафиша Новости Все в сборе: появился постера «Шазама! Ярость богов» с ключевыми персонажами

Все в сборе: появился постера «Шазама! Ярость богов» с ключевыми персонажами

26 января 2023 13:41
Все в сборе: появился постера «Шазама! Ярость богов» с ключевыми персонажами

Плакат приурочен к скорому релизу нового трейлера.

Студия Warner Bros. продолжает подогревать зрительский интерес к релизу нового трейлера кинокомикса «Шазам! Ярость богов», который выйдет уже сегодня. Накануне в сети появился свежий командный постер с участием всех основных персонажей супергеройского блокбастера DC. Также на афише содержится ироничный слоган «OH. MY. GODS», обыгрывающий большое количество экранных богов.

В сиквеле чуть повзрослевший подросток Билли Бэтсон (Эшер Энджел) будет продолжать свою благородную деятельность в облике Шазама (Закари Ливай). При этом он все острее ощущает, что ему далеко до прославленных супергероев вроде Супермена (Генри Кавилл), Бэтмена (Бен Аффлек) и Аквамена (Джейсон Момоа). Несмотря на этот мини-кризис, теперь школьнику гораздо проще, потому что в борьбе с преступностью ему помогает приемная семья, получившая сверхспособности в финале прошлой ленты. Ставки вновь взлетят до предела, когда Билли и его близкие столкнутся с коварными дочерями греческого титана Атласа — Гесперой (Хелен Миррен) и Калипсо (Люси Лью). Из-за действий злодеек мир окажется на краю гибели, а бесценную помощь в противостоянии с богинями окажет их младшая сестра Антея (Рэйчел Зеглер).

Все в сборе: появился постера «Шазама! Ярость богов» с ключевыми персонажами

Режиссер Дэвид Ф. Сандберг попытался по всем параметрам превзойти первую часть, о чем он неоднократно говорил. В одном из недавних интервью порталу Collider на эту же тему высказался исполнитель титульной роли Закари Ливай:

«Я горжусь первой частью и считаю, что мы сделали очень хороший фильм. Но сиквел гораздо лучше. Нам ведь предоставили больше времени и увеличили бюджет. Все знакомые актеры в деле, а еще мы теперь гораздо лучше понимаем своих персонажей».

«Шазам! Ярость богов» стартует в кинотеатрах 17 марта.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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