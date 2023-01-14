Аманда Сайфред и Эван Рэйчел Вуд сыграют в музыкальной версии «Тельмы и Луизы»

Культовое роуд-муви «Тельма и Луиза» с Джиной Дэвис и Сьюзен Сарандон получит музыкальную адаптацию. По сведениям Variety, ведущие роли в предстоящей бродвейской постановке сыграют Аманда Сайфред и Эван Рэйчел Вуд.

Впервые разговоры о мюзикле по мотивам «Тельмы и Луизы» появились еще пару лет назад, а об участии Сайфред стало известно из-за ее отсутствия на церемонии «Золотой глобус», где актриса получила награду за роль в мини-сериале «Выбывшая». Звезда пропустила торжественное мероприятие в свете того, что сейчас она с головой погружена в работу над неким мюзиклом. В дальнейшем журналисты выяснили, что этим самым проектом является сценический ремейк ленты 1991 года. Затем стало известно, что на вторую ключевую партию претендует Вуд, ранее демонстрировавшая свои вокальные данные в мультфильме Disney «Холодное сердце 2» и ленте «Через Вселенную».

Как распределились роли, пока неясно, но для Сайфред театральный ремейк является по-настоящему особенным проектом. Артистка неоднократно признавалась в любви к жанру и имеет в своем резюме экранизацию «Отверженных» от Тома Хупера и дилогию «Mamma Mia!». Кроме того, Сайфред претендовала на образ Глинды в киноверсии бродвейской постановки «Злая», однако проиграла кастинг Ариане Гранде.

Над сценарием мюзикла работает сценаристка оригинальной картины Кэлли Кхури. Ей помогает Хэлли Фейффер, а музыкой займется инди-певица Нико Кейс. В 2021 году сообщалось, что постановщиком выступит Трип Кульман. Продюсирует проект Скотт М. Дельман.