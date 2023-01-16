«Джинни и Джорджия»: будет ли третий сезон?

5 января на Netflix состоялась премьера второго сезона драмы «Джинни и Джорджия». Сериал быстро возглавил чарт стримингового сервиса, став его самым просматриваемым англоязычным шоу прошлой недели (2-8 января). Пока многие фанаты все еще наслаждаются просмотром новых серий, некоторые из них уже задаются вопросом о том, будет ли проект продлен на третий сезон.

Ранее создатели шоу заявляли, что распланировали сюжет «Джинни и Джорджии» на четыре сезона, то есть для полноценной реализации их задумки сериал должен быть продлен еще на два сезона. Вместе с тем один из шоураннеров Сара Лэмперт в интервью изданию Deadline призналась, что команда еще не вела никаких переговоров с Netflix касательно дальнейшей судьбы проекта:

«Нет, с Netflix не велось никаких переговоров о третьем сезоне. У них очень строгий порядок работы над проектами. Так что мы много думаем о том, в какой точке закончится история, и нам придется подождать, чтобы увидеть, как все обернется. Но я, конечно, надеюсь, что мы сможем продолжить сериал, потому что мы подготовили для зрителей что-то невероятное».

Второй сезон сериала заканчивается на том, что Джорджию (Брианна Хоуи) арестовывают прямо на ее свадьбе, обвиняя в убийстве Тома, мужа Синтии (Сабрина Градевич). По словам Лэмперт, эта концовка дала создателям много заготовок для третьего сезона:

«Я думаю, что у нас есть много замечательных возможностей. Даже на уровне теории: если Джорджию посадят в тюрьму, то Джинни может попасть под опеку своего отца Зиона [Нэйтан Митчелл], под опеку Гилла [Аарон Эшмор] или Пола [Скотт Портер], который стал ей отчимом. У нас так много путей для развития повествования, основанных на этих богатых персонажах».

Другой шоураннер Дебра Дж. Фишер в интервью The Wrap заявила, что сценаристы уже знают, чем начинается и заканчивается третий сезон и сериал в целом.