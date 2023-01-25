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Киноафиша Новости Съемки «Гладиатора 2» начнутся на две недели позже запланированного срока

Съемки «Гладиатора 2» начнутся на две недели позже запланированного срока

25 января 2023 12:00
Съемки «Гладиатора 2» начнутся на две недели позже запланированного срока

Отсрочка связана с занятостью исполнителя главной роли в театре.

Как передает Deadline, съемки «Гладиатора 2» были отложены на две недели из-за рабочего графика исполнителя главной роли Пола Мескала («Нормальные люди»). Вчера актер получил свою первую в карьере номинацию на премию «Оскар» за работу в драме «Солнце моё», в свете чего интерес к его персоне начал увеличиваться буквально на глазах.

Благодаря сговорчивости режиссера Ридли Скотта и студии Paramount Pictures артист сыграет в дополнительных спектаклях «Трамвай «Желание», где он исполняет роль Стэнли Ковальски. В свете возросшего интереса публики постановку перенесли из небольшого театра на севере Лондона на знаменитые подмостки Вест-Энда. Продажа билетов начнется 1 февраля, и ожидается, что их раскупят в считанные часы, а сам спектакль будет идти в течение шести недель, начиная с 20 марта. Таким образом, производство «Гладиатора 2» начнет ориентировочно в мае.

Действие предстоящего фильма развернется спустя много лет после трагической развязки оригинальной ленты, когда на арене Колизея героически погиб генерал Максимус в исполнении Рассела Кроу. Главным героем сиквела окажется повзрослевший Луций Верус (Мескал), сын Люсиллы (Конни Нильсен) и племянник коварного Коммодуса (Хоакин Феникс). В каком направлении будет развиваться его история, пока не ясно, но героизм и благородство Максимуса произвели на тогда еще юного Луция неизгладимое впечатление.

Финальный вариант сценария «Гладиатора 2» написал Дэвид Скарпа. Дата релиза фильма пока не установлена.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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