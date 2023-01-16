«Небо над Берлином» Вима Вендерса снова выйдет в российский прокат

Сеть кинотеатров «Каро» объявила, что в рамках программы «Каро.Арт» в московском киноцентре «Октябрь» состоится показ классической мелодрамы «Небо над Берлином» немецкого режиссера Вима Вендерса. Зрителям будет представлена версия ленты с русскими субтитрами и оригинальной аудиодорожкой, включающей в себя сцены на немецком, испанском, французском, английском, турецком, иврите и японском языках. После просмотра гости кинотеатра смогут обсудить картину с доктором филологических наук Евгением Жариновым.

«Небо над Берлином» вышло на мировые экраны в 1987 году. Главные роли в фильме исполнили Бруно Ганц («Чтец»), Сольвейг Доммартин («Токио-Га»), Отто Зандер («Подводная лодка»), Курт Боис («Касабланка») и Питер Фальк («Коломбо: смертельный номер»).

В центре сюжета — ангелы Дамиэль (Ганц) и Кассиэль (Зандер), беззаботно живущие на небесах, где не существует времени и любых физических чувств, а во главе угла стоят дух и мысль. С вершин небосвода они наблюдают за смертными и их самыми заветными мечтами. Герои завидуют людям, ведь, в отличие от них, ангелы обречены на бессмертие. Однажды Дамиэль влюбляется в земную акробатку Марион (Доммартин) и решает спустится с небес, чтобы променять вечную жизнь на простые человеческие чувства со всеми их несовершенствами.

В начале картины Вендерс добавил титр: «Посвящается всем бывшим ангелам, но особенно Ясудзиро, Франсуа и Андрею». Имеются ввиду культовые режиссеры Ясудзиро Одзу, Франсуа Трюффо и Андрей Тарковский.

Специальный показ в «Октябре» состоится 20 января. 2 февраля «Небо над Берлином» также выйдет в повторный прокат в других городах России.