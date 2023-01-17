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Киноафиша Новости Финальная часть «Атаки титанов» будет поделена на две половины

Финальная часть «Атаки титанов» будет поделена на две половины

17 января 2023 15:09
Финальная часть «Атаки титанов» будет поделена на две половины

Ранее создатели уже поделили заключительный сезон сериала на три части.

Создатели популярного анимационного сериала «Атака титанов» сообщили о том, что последняя часть финального четвертого сезона шоу будет поделена на две части. Кроме того, специально к этому анонсу был выпущен короткий тизер будущих эпизодов.

Ранее четвертый сезон мультсериала уже был разделен на три части: первые 16 серий были представлены зрителям зимой-весной 2021 года, еще 12 — зимой-весной 2022 года, а остальные должны были выйти на экраны в этом году.

Теперь же авторы проекта намерены поделить оставшуюся третью часть еще на две группы серий. Первая из них начнет транслироваться в Японии с 3 марта. Создатели обещают, что все ее эпизоды выйдут в эфир до конца декабря. При этом сколько именно серий войдет в каждую из двух оставшихся частей, на данный момент неизвестно.

Премьера первого сезона «Атаки титанов» состоялась еще в 2013 году. Действие сериала разворачивается в фэнтезийном мире, где почти все человечество было уничтожено огромными монстрами титанами, которые питаются людской плотью. Остатки выживших скрылись на острове Парадиз, возведя на нем гигантские стены, которые не под силу преодолеть даже титанам. Спустя сотни лет монстрам все же удается пробить защиту, что приводит к смерти сотен людей. Главный герой — молодой смельчак Эрен Йегер, поклявшийся истребить всех титанов за то, что они сделали с его народом.

Фото: MAPPA
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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