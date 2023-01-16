Джеймс Ганн пока не определился с тем, кто сыграет нового Супермена в киновселенной DC

В конце прошлого года официально подтвердилось, что, несмотря на яркое камео в «Черном Адаме», Генри Кавилл больше не вернется к образу Супермена. Актер не вписался в планы новых креативных кураторов вселенной DC Джеймса Ганна и Питера Сафрана. В следующем фильме про Человека из стали управленцы планируют продемонстрировать начало приключений Кларка Кента, поэтому для реализации задумки потребуется более молодой актер. В этой связи в сети начали составляться различные фан-кастинги, а относительно недавно появился слух, якобы на заветную роль претендует Джейкоб Элорди, известный по хитовому сериалу «Эйфория».

Ганн, всегда активно взаимодействующий с поклонниками в соцсетях, недавно эту информацию опроверг, пояснив, что исполнителя начнут выбирать лишь после завершения сценария, а до этого момента еще очень далеко:

«Никого еще не выбрали на роль Супермена. В моем случае кастинг начинается лишь после завершения сценария или же когда он почти готов, но этот момент случится еще нескоро. В ближайшее время мы кое-что анонсируем, но точно не исполнителя роли Супермена».

Предполагается, что анонс первых проектов под начальством Ганна, входящих в многолетний план по развитию взаимосвязанной вселенной DC, состоится в ближайшие две недели.