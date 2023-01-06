Джона Хилл влюбляется в дочь Эдди Мерфи в трейлере комедии «Что за люди»

Потоковый сервис Netflix представил полноценный трейлер комедии о противоположностях «Что за люди» с Джоной Хиллом и Эдди Мерфи в главных ролях. Лента выйдет на стримингововой платформе ровно через три недели — 27 января.

В центре повествования окажется одинокий еврейский мужчина из Лос-Анджелеса Эзра Коэн (Хилл), который случайно встречает любовь всей своей жизни — темнокожую мусульманку Амиру Мохаммед (Лорен Лондон). Несмотря на явные культурные различия, у героев оказывается очень много общего, поэтому Эзра решается на серьезный шаг — он хочет сделать своей возлюбленной предложение. Проблемы начинаются, когда дело доходит до знакомства с родителями, потому что на повестку поднимается деликатный расовый вопрос. Когда родственники пары встречаются, ситуация доходит до абсурда, так как они имеют совершенно разные взгляды на жизнь, но ради любви главным героям предстоит преодолеть и этот барьер.

В основной каст вошли также Джулия Луи-Дрейфус, Ниа Лонг и Дэвид Духовны. Снял фильм популярный сценарист Кенья Беррис («Поездка в Америку 2», «Черная комедия», «Улетные девочки») — для него это дебют в качестве постановщика. Сценарий он написал вместе с самим Хиллом.