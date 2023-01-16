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Они возвращаются: вышел трейлер комедии «Непосредственно Каха 2»

16 января 2023 15:18
Они возвращаются: вышел трейлер комедии «Непосредственно Каха 2»

В продолжении главные герои угодят в очередную заварушку.

В сети появился дебютный трейлер сиквела коммерчески успешной российской комедии «Непосредственно Каха!», получившему подзаголовок «Другой фильм». Картина, которой, как иронизируют создатели, не достанется никаких кинонаград, выйдет в прокат в самом конце весны — 25 мая.

Зрителей ждут новые абсурдные похождения опальных приятелей Кахи и Серго, вечно попадающих в разнообразные неловкие ситуации. Исходя из ролика, главных героев ожидает очередное комичное приключение, в ходе которого они пересекутся с колоритными бандитами, из-за чего нервам персонажей предстоит пройти серьезную проверку на прочность.

Ведущие роли вновь сыграли Артем Карокозян и Артем Калайджян, а в остальной актерский состав вошли Елена Осипова, Ева Зограбян, Вартан Даниелян, Тамара Турава, Глеб Сипунов, Арам Айрапетян, Яков Кешишян, Георгий Рогонян, Карен Акопян, Арут Авидян, Константин Богданов и другие. Постановкой продолжения по сценарию, написанному вместе с Калайджяном, занимался режиссер оригинальной ленты Виктор Шамиров.

Несмотря на тот факт, что «Непосредственно Каха!» (2020) заработал в прокате солидные 569 млн рублей, зрительская оценка фильма оставляет желать лучшего — рейтинг на сайте «Кинопоиск» составляет сейчас 4,3 из 10.

Фото: KTV
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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