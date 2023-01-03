«Клипмейкеры», продолжение «Холопа» и «Бешенство»: 10 самых ожидаемых российских фильмов 2023 года

Первый киноэкипаж отправляется в космос, избалованная Аглая Тарасова попадает в прошлое, а жители Патриков оказываются в деревне — расскажем о том, чем удивит зрителей отечественный кинематограф в 2023 году.

Когда смотреть: 5 января

Григорий Константинопольский , режиссер фильма « Восемь с половиной долларов », в этом году представит комедию с Александром Горчилиным в главной роли. Актер играет Гришу Византийского; его герой — альтер эго самого Константинопольского.

«Клипмейкеры» — это автобиография и одновременно с этим фантазия на тему жизни московской богемной молодежи в «лихие 90-е». Константинопольский тогда снимал музыкальные видео для Аллы Пугачевой и группы «Машина времени», и в фильме он рассказывает историю молодого клипмейкера, который стремится к славе во времена золотых вечеринок и бандитских расправ. В комедии появляются знаменитости 90-х, например Риналь Мухаметов играет Богдана Титомира, а Никита Пресняков — своего отца Владимира Преснякова.

Клипмейкеры

Совсем скоро в прокате покажут четвертую часть фильма-полилога о тайных разговорах мужской половины. Леша ( Леонид Барац ), Слава ( Ростислав Хаит ), Саша ( Александр Демидов ) и Камиль ( Камиль Ларин ) из «Квартета И» снова встречаются, чтобы поговорить о важном, попивая шампанское. Каждый из легендарной четверки задается своим вопросом: существует ли «женская дружба», стоит ли увольнять лучшего друга, была ли первая любовь настоящей и как радоваться жизни после потери отца. К касту из прошлых частей присоединятся Гарик Харламов и Дмитрий Нагиев .

Когда смотреть: 2 февраля

О чем говорят мужчины. Простые удовольствия

Режиссер трилогии « Последний богатырь » Дмитрий Дьяченко выпустит триллер с Алексеем Серебряковым в главной роли. Актер играет отчаявшегося отца, который привозит своего сына-наркомана в тайгу, чтобы помочь ему побороть зависимость. Пока отец держит его в охотничьем домике во время ломки, у диких животных начинается эпидемия бешенства.

Когда смотреть: 23 февраля

Бешенство

Когда смотреть: 2 марта

Петр Тодоровский в этом году покажет зрителям драму с Никитой Ефремовым и Ириной Старшенбаум . В центре сюжета — ведущий спортивных новостей Егор Тихонов, который в кризис среднего возраста становится волонтером. Он помогает матерям больных детей в онкологическом отделении и ищет потерявшихся людей вместе с «Лизой Алерт». Однако чем активнее он погружается в добрые дела, тем больше теряет свою старую жизнь. Картина стала лауреатом серебряного «Святого Георгия» за лучший фильм конкурса «Русские премьеры» на ММКФ.

Здоровый человек

Когда смотреть: 2 марта

Популярный сериал о беспринципных жителях Патриков перенесется на большие экраны в полном метре. По сюжету, один из героев сериала — генерал Хадяков ( Николай Фоменко ) — решает отметить свои 60 лет не в самом модном районе Москвы, а в настоящей русской деревне. Другие персонажи сериала появятся в числе гостей на юбилее. Однако праздник «по-русски» с трапезой, баней и рыбалкой может быть испорчен.

Беспринципные в деревне

Когда смотреть: 30 марта

В 2023 году ждем новую драму от режиссера « Неадекватных людей » Романа Каримова . В фильме снялась Ирина Горбачева . По сюжету, врач Виктор оставил медицину после серьезной ошибки и ушел в фармацевтический бизнес. Но наступает март 2020-го, когда близится локдаун из-за пандемии коронавируса. Мать Виктора с подозрением на ковид оказывается в госпитале, и в этот момент его закрывают на карантин. Чтобы спасти маму, Виктор решает снова стать врачом.

Дыхание

Когда смотреть: 12 апреля

Выход масштабного проекта, ради которого режиссер Клим Шипенко (« Холоп ») и актриса Юлия Пересильд полетели в космос, запланирован на День космонавтики. Обе звезды проходили серьезную подготовку перед полетом. А оказавшись на борту, Шипенко одновременно стал и оператором, и гримером, и художником-постановщиком. Шипенко и Пересильд провели на МКС 12 суток и успели отснять около 30 часов материала. По сюжету, космонавт Иванов, находясь в невесомости, теряет сознание. Ему требуется срочная операция на сердце, и причем прямо на МКС. Провести первую операцию в мире в этих условиях отправляется кардиохирург Женя.

Вызов

Кентавр

Когда смотреть: 5 октября

Экшен-триллер с Юрой Борисовым в главной роли от продюсера Ильи Найшуллера (« Никто ») и режиссера Кирилла Кемница. В центре сюжета — таксист-инвалид, который фактически сроднился с рабочим автомобилем. Однажды молодой человек случайно знакомится с эскортницей, этакой «дамой в беде». И только таксист способен ее спасти от серьезной опасности.

Юрий Борисов

Когда смотреть: 21 декабря

В доковидном 2019 году в кинотеатрах отгремел первый «Холоп» и стал самым кассовым российским фильмом, собрав более 3 миллиардов рублей. Гриша ( Милош Бикович ), который исправился благодаря особой реалити-терапии, прошел путь от мажора-холопа до нормального человека. Теперь оказаться в другом времени ради исправления должна наглая и избалованная Катя ( Аглая Тарасова ).

Холпоп-2

Когда смотреть: 28 декабря

В конце года выйдет фантастика Александра Андрющенко , снятая по мотивам одноименной повести Кира Булычева. Главные герои этой истории — обычный школьник Коля и девочка из будущего Алиса Селезнева. Подростку придется помочь девушке и вступить в битву с космическими пиратами, которые хотят вернуться в прошлое и изменить результат прошлой межгалактической войны. Родителей Алисы Селезневой сыграют Константин Хабенский и Виктория Исакова .