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Киноафиша Новости Веселье превращается в бойню в трейлере пандемийного хоррора «Больной»

Веселье превращается в бойню в трейлере пандемийного хоррора «Больной»

9 января 2023 11:41
Веселье превращается в бойню в трейлере пандемийного хоррора «Больной»

Фильм ужасов от создателей сериала «Чаки» и франшизы «Крик» выйдет на экраны уже на этой неделе.

Стриминговый сервис Peacock выпустил первый трейлер фильма ужасов «Больной». Главные роли в картине сыграли Гидеон Адлон («Кое-что о Пэм»), Бетлхем Миллион («Проступки во Флэтбуше»), Марк Менчака («Чужак») и Джейн Адамс («Твин Пикс»).

В центре сюжета — лучшие подруги Паркер (Адлон) и Мири (Миллион). Во время разгара пандемии коронавируса девушки решают сбежать от цивилизации и отправиться на отдых в уединенный домик у озера. По началу им кажется, что отпуск проходит как нельзя лучше. Однако через некоторое время героини начинают понимать, что за ними кто-то следит. Вскоре их незваный гость, оказавшийся жестким маньяком, решает нанести девушкам первый удар.

Режиссером фильма выступил Джон Хаймас, ранее уже работавший над такими популярными хоррорами, как сериал «Чаки» и фильм «Пропавшая». Сценарий картины написали Кевин Уильямсон, один из авторов культовой франшизы «Крик» и слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», и Кэтлин Крэбб, для которой этот проект стал дебютным.

Премьера «Больного» состоится на Peacock уже в эту пятницу, 13 января.

Фото: NBC Universal
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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