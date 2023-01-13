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Киноафиша Новости Брайан Кокс и Джоди Тернер-Смит раскрывают политическую тайну в трейлере триллера «Независимый»

Брайан Кокс и Джоди Тернер-Смит раскрывают политическую тайну в трейлере триллера «Независимый»

13 января 2023 12:40
Брайан Кокс и Джоди Тернер-Смит раскрывают политическую тайну в трейлере триллера «Независимый»

Кандидата в президенты сыграл Джон Сина.

В сети появился полноценный трейлер напряженного политического триллера «Независимый» (The Independent), в котором речь пойдет о финансовом заговоре в разгар президентской гонки. Ведущие роли в картине сыграли Джоди Тернер-Смит, Брайан Кокс, Энн Дауд и Джонс Сина.

События развернутся во время выборов нового лидера США, незадолго до того, как разрешится главная интрига. Главой страны станет либо женщина Патриция Тернбулл (Дауд), либо энергичный независимый кандидат Нейт Стерлинг (Сина). Напряжение нарастает, когда молодая журналистка с идеалистическими взглядами Элиша Джеймс (Тернер-Смит) обнаруживает обличительные материалы, выставляющие одного из политиков в крайне невыгодном свете. Объединившись со своим кумиром Ником Букером (Кокс), она начинает расследовать историю о финансовых махинациях, поэтому теперь только от ее действий зависит дальнейшее будущее страны.

Режиссурой занималась Эми Райс («Сделано людьми: Выборы Барака Обамы»), а написанный Эваном Партером сценарий десять лет назад вошел в знаменитый голливудский «Черный список», куда попадает только лучший нереализованный материал. В остальном актерском составе задействованы Стивен Лэнг («Аватар: Путь воды»), Люк Кирби («Плохой доктор»), Майкл Гандольфини («Множественные святые Ньюарка»), Алисия Райнер («Клан Сопрано») и Маргарет Одетт («Секс/жизнь»).

Премьера «Независимого» состоится 24 февраля на платформе Sky Cinema.

Фото: Peacock
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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