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Киноафиша Новости Напряжение и драма: вышел трейлер нового сезона «Содержанок»

Напряжение и драма: вышел трейлер нового сезона «Содержанок»

13 января 2023 18:06
Напряжение и драма: вышел трейлер нового сезона «Содержанок»

Продолжение популярного сериала о похождениях светских львиц выйдет в феврале.

Российский стриминговый сервис START представил новый трейлер сериала «Содержанки. Перезагрузка», новой части популярного отечественного шоу о похождениях светских львиц. К своим ролям в продолжении вновь вернулись Дарья Мороз («Преступление»), Владимир Мишуков («Хэппи-энд»), Марина Зудина («Есенин»), Игорь Миркурбанов («Предпоследняя инстанция»), Александра Ребенок («Обитель») и другие.

Действие нового сезона «Содержанок» разворачиваются через три года после окончания предыдущих серий. По сюжету, главные герои вновь собрались вместе на «Белой вечеринке» петербуржского форума. За прошедшее время в жизни каждого из них многое изменилось: Катя (Александра Ревенко) вышла замуж за Чистякова (Константин Лавроненко) и сумела пробить себе дорогу ко власти, Карина (Сабина Ахмедова) стала женой крупного восточного предпринимателя (Дженгиз Джошкун), Мила (Зудина) наслаждается своей свободной от обязательств жизнью, а Дарюс (Миркурбанов) планирует съемки нового фильма. К удивлению и ужасу всех гостей обычный светский вечер прерывается новостью о том, что один из гостей был жестоко убит.

Постановщицей новых серий выступает Ламара Согомонян. Для нее этот проект во многом станет дебютным, ведь до этого она успела поработать лишь над короткометражкой «Собирайся, поедем на праздники» с той же Мороз в главной роли.

Премьера «Содержанок. Перезагрузка» состоится 16 февраля.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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