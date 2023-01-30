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Киноафиша Новости Вышел новый трейлер мрачного детективного сериала «Фишер»

Вышел новый трейлер мрачного детективного сериала «Фишер»

30 января 2023 17:11
Вышел новый трейлер мрачного детективного сериала «Фишер»

В главных ролях — Иван Янковский, Александр Яценко и Александра Бортич.

Российский онлайн-кинотеатр more.tv представил новый трейлер мрачного драматического сериала «Фишер», основанного на реальной истории одноименного советского убийцы. Напряженная многосерийная криминальная драма, стилистически напоминающая первый сезон «Настоящего детектива», стартует 8 февраля.

Действие развернется в середине 1980-х, а в центре повествования окажутся следователь Валерий Козырев (Александр Яценко), его напарник Евгений Боков (Иван Янковский) и молодая мать Наталья Добровольская (Александра Бортич). Главные герои попытаются раскрыть запутанную череду жестоких убийств детей в районе правительственных дач на Рублевском шоссе, и данное расследование навсегда изменит их жизни.

Сценарий шоу написали Сергей Кальварский и Наталья Капустина, взявшие за основу реальные материалы уголовного дела Фишера. Режиссурой занимались супруги Сергей Тарамаев и Любовь Львова, ранее снявшие камерную драму «Зимний путь». В остальной исполнительский ансамбль сериала вошли Анна Снаткина, Станислав Соломатин, Роман Евдокимов, Диана Милютина, Ольга Озоллапиня, Алексей Гришин, Федор Федосеев, Ольга Кавалай-Аксенова и Сергей Гилев.

Фото: more.tv
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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