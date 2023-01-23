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Киноафиша Новости Рассел Кроу поделился, каким будет «Гладиатор 2»

Рассел Кроу поделился, каким будет «Гладиатор 2»

23 января 2023 13:39
Рассел Кроу поделился, каким будет «Гладиатор 2»

Актер заявил, что будущий фильм не будет ни ремейком, ни прямым продолжением.

Рассел Кроу поделился новыми сведениями о «Гладиаторе 2», который станет продолжением исторической драмы 2000 года, где актер исполнил главную роль. Будучи гостем подкаста Fitzy & Wippa Podcast Кроу заявил, что он не участвует в разработке фильма, но поддерживает связь с Ридли Скоттом и внимательно следит за его работой:

«Да, мы ужинали и говорили о фильме и всем, что с ним связано. Так что я примерно знаю, о чем будет эта история. Если вы помните, в оригинальном фильме был такой персонаж, маленький мальчик, который хотел сразиться с гладиатором, что привело к речи «Меня зовут Максимус...». Этот парень вырос, и теперь он император. Я не знаю, что ему предстоит пережить, но такова основная идея. Так что это не ремейк, но и не прямое продолжение».

Главным героем сиквела станет повзрослевший Луций, сын Лусиллы (Конни Нильсен), роль которого исполнит Пол Мескал («Солнце мое», «Нормальные люди»). Застав события первого фильма еще ребенком, Луций рос, восхищаясь подвигом Максимуса (Кроу), который спас его мать и его самого. Максимус умер в конце первого «Гладиатора», но перед смертью смог убить злодея Коммода (Хоакин Феникс), сына римского лидера Марка Аврелия.

Еще в 2021 году Скотт заявил, что сиквел «Гладиатора» мог бы стать его следующей полнометражной картиной, но перед тем, как с головой уйти в его разработку, он должен был закончить другой свой исторический фильм — речь о «Наполеоне» с тем же Фениксом в заглавной роли.

Кастинг «Гладиатора 2» уже стартовал. На данный момент известно, что в творческую команду картины входят сценарист Дэвид Скарпа («Человек в высоком замке»), художница по костюмам Джэнти Йэтс («Гангстер») и художник-постановщик Артур Макс («Марсианин»). Последние двое принимали участие в создании оригинального «Гладиатора».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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