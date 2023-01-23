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Киноафиша Новости Сборы «Чебурашки» составляют уже 5 млрд рублей

Сборы «Чебурашки» составляют уже 5 млрд рублей

23 января 2023 10:11
Сборы «Чебурашки» составляют уже 5 млрд рублей

Картину посмотрели 16 млн зрителей.

Отечественная семейная комедия «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко продолжает закреплять свое первенство в качестве самого кассового фильма в истории российского проката. Вчера, 22 января, картине официально удалось преодолеть знаковую планку в 5 миллиардов рублей кассовых сборов, а общее количество ее зрителей на данный момент оценивается в 16 млн человек. Для достижения такого впечатляющего результата ленте понадобилось всего 22 дня.

При этом «Чебурашка» практически не сбавляет темпов по скорости роста сборов. Прошлую субботу, 21 января, фильм завершил с падением всего в 10% по сравнению с предыдущей неделей. Таким образом, если картина не сбавит скорость и на этой неделе, то снова сможет достигнуть немалых показателей в примерно 700–750 млн за уик-энд.

До выхода картины титул самого кассового фильма в истории отечественного проката удерживал блокбастер «Аватар» Джеймса Кэмерона 2009 года: в России фильму удалось собрать 3,516 млрд рублей и привлечь в кинотеатры 13,5 млн зрителей. Сейчас же первая пятерка успешнейших проектов на российском кинорынке в порядке убывания выглядит следующим образом: «Чебурашка» (5,061 млрд рублей сборов, 16,4 млн зрителей), «Аватар» (3,516 млрд рублей, 13,5 млн зрителей), «Холоп» Клима Шипенко (3,074 млрд рублей, 11,6 млн зрителей), «Человек-паук: Нет пути домой» от Marvel (2,987 млрд рублей, 9 млн зрителей) и «Движение вверх» Антона Мегердичева (2,971 млрд рублей, 12 млн зрителей).

Фото: Yellow, Black & White
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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