Вышел трейлер многосерийного продолжения комедии «Всемирная история»

Стриминговый сервис Hulu представил дебютный трейлер многосерийного сиквела легендарного сатирического фильма Мэла Брукса «Всемирная история, часть 1», в котором высмеиваются различные исторические события. В представленном ролике, где фигурирует огромное количество примечательных лиц и сам Брукс, также обозначена дата премьеры — все эпизоды продолжения, получившего подзаголовок «Часть 2», выйдут на Hulu в период с 6 по 9 марта, то есть ежедневно по две серии.

Как и в оригинальном фильме 1981 года, который в свое время стал крупным коммерческим провалом, но в дальнейшем обрел культовый статус, в предстоящем сериале-антологии покажут массу юмористических зарисовок на тему разных эпохальных событий.

Брукс, которому в этом году исполнится 97 лет, написал сценарий второй части в соавторстве с Дэвидом Стассеном («Сексуальная жизнь студенток»). Режиссурой всесте со Стассеном занимались Элис Матиас («Атака голливудских клише!»), Лэнс Бэнгс («Моусес Сторм: Белый мусор») и актер Ник Кролл («Не беспокойся, дорогая»).

В пародийных скетчах снялись участие Тайка Вайтити, Дэнни ДеВито, Дав Камерон, Джонни Ноксвил, Зази Битц, Памела Адлон, Гари Нгуен, Джош Фэйдем, Ивэн Шафран, Ванда Сайкс, Айк Баринхолц, Тим Балц, Джиллиан Белл, Кинта Брансон, Д’Арси Карден, Ронни Чиэн, Роб Кордри, Дэвид Духовны, Ханна Эйнбиндер, Джей Эллис, Джош Гад, Реджи Уоттс, Эмили Ратаковски и другие.