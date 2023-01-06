Эдгар По, Джейн Остин и Шекспир: 8 фильмов об известных писателях

Совсем свежая мрачная работа от Netflix, в основу которой положен одноименный роман Луи Байяра. Сюжет сконцентрирован вокруг писателя Эдгара Аллана По (Гарри Меллинг), который вместе с детективом Огастесом Лэндором (Кристиан Бэйл) расследуют серию загадочных убийств курсантов в военной академии. Все погибшие умирали при странных обстоятельствах — кажется, серийный убийца увлекался оккультными практиками.

Весь фильм окутан приглушенной готической атмосферой, все больше погружающий в атмосферу местных ужасов. В картине приняли участие такие выдающиеся актеры, как Джиллиан Андерсон, Шарлотта Гeнcбур, Роберт Дювалл, Тоби Джонс и другие. Сценаристом и режиссером проекта выступил Скотт Купер («Черная месса»). А Кристиан Бэйл также стал исполнительным продюсером.

«Всевидящее око» выходит уже 6 января, так что, если в вашем списке фильмов, которые нужно посмотреть за праздники, не хватает чего-то необычного, крайне советуем.

Всевидящее око

Трогательный фильм от режиссера Саймона Кертиса («7 дней и ночей с Мэрилин», «Аббатство Даунтон 2»), рассказывающий о тяжелой психологической травме и создании истории всемирного любимца детей — Винни Пуха.

Главный герой А.А. Милн (Донал Глисон) возвращается домой после Первой мировой. Он больше не может ставить комедии на сцене, так как война оставила после себя серьезное посттравматическое расстройство, которое его мучает. Желая сбежать от городского шума, Милн переезжает со своей женой Дафной (Марго Робби) и маленьким сыном (Уил Тилстон) за город. Уехав из Лондона, главный герой начинает придумывать истории об игрушках своего сына, которые впоследствии легли в основу «Винни-Пуха». Фильм грамотно балансирует на грани детской сказки и мрачной реальности, с одной стороны — показывая волшебный мир с ожившими игрушками, а с другой — кризисный момент в послевоенной жизни общества.

Прощай, Кристофер Робин

Сюжет фильма повествует о ярком и энергичном писателе, впоследствии ставшем классиком американской прозы, — Томасе Вулфе (Джуд Лоу). Томас — литературный революционер, вечно получающий отказы от издательств, так как никто не решается его издавать. Единственный человек, который рискует и идет с писателем на сделку, — это знаменитый редактор Макс Перкинс (Колин Ферт). Он имеет огромный опыт, а под его редакцией даже выходили работы Хемингуэя и Фицджеральда. Главное условие договора писателя и редактора — Вульф должен сократить книгу. Совместная работа двух мужчин сближает их и рождает трепетную дружбу, главным плодом которой становится литературный шедевр.

В своей картине режиссер фильма Майкл Грандадж поднимает спорные вопросы о природе гениальности и таланта, которые по итогу вызвали множество дискуссий среди аудитории.

Гений

Фильм рассказывает об истории споров и конфликтов на почве экранизации «Мэри Поппинс» компанией Disney. Вообще, взаимоотношения Памелы Трэверс (Эмма Томпсон), автора книги, и Уолта Диснея (Том Хэнкс) были очень сложными и запутанными. Трэверс 20 лет не соглашалась на экранизацию, потому что считала Disney жестокой и безыдейной корпорацией, не способной правильно передать ее мысль. Однако в конце концов писательница вынуждена была согласиться — новые тексты больше не окупались, и ей банально нужны были деньги. Памела пошла на компромисс, но выделила ряд условий, при которых она могла передать авторские права. По ее мнению, в будущей картине не должно было быть музыкальных сцен, анимации и даже усов мистера Бэнкса, однако, как мы сейчас уже знаем, все эти требования успешно проигнорировали.

Спасти мистера Бэнкса

Англия, Гэмпшир, конец 18-го века. Молодая писательница Джейн Остин (Энн Хэтэуэй) собирается совершить невозможное и выйти замуж по любви. Главная героиня идет наперекор всем традициям и влюбляется в неравного ей Тома Лефроя (Джеймс МакЭвой), но ее родители против. Их больше интересует мистер Уизли (Лоуренс Фокс), племянник очень грозной, но очень богатой аристократки Леди Грешам (Мэгги Смит).

«Джейн Остин» — это завораживающая мелодрама о дерзости, борьбе с устоями и любви. Даже завораживает, как главная героиня борется с осуждением внешнего мира и все равно продолжает отстаивать свое мнение. Если вы любитель исторических драм и любовных истязаний, крайне советуем!

Джейн Остин

Наверное, самый спорный и неожиданный фильм в нашем списке. Сюжет повествует о жизни знаменитого писателя-битника Аллена Гинзберга (Дэниел Рэдклифф) в самом начале его карьеры. В середине сороковых в университете он знакомится со скандальным, но очень притягательным сокурсником Люсьеном Карром (Дэйн ДеХаан). Люсьен открывает для Гинзберга удивительный мир богемной писательской жизни, знакомит его с другими писателями, а затем полностью переворачивает всю действительность.

Где-то к середине краски в фильме сгущаются и он становится более мрачным. Нестандартные эксперименты, пьяный кутеж и беспорядочная любовь резко сменяются кровью, слезами и жестокой реальностью.

Убей своих любимых

Пронзительная и драматичная история, основанная на жизни писательницы Сидони-Габриэль Колетт. Главную роль сыграла неподражаемая Кира Найтли, уже давно зарекомендовавшая себя как главная актриса современности, играющая исторические роли. Колетт пишет гениальные произведения, которые выходят под авторством ее мужа Вилли, довольно посредственного французского писателя. Весь Париж обожает и цитирует произведения Колетт, и из-за этого муж начинает наседать над главной героиней, желая, чтобы она писала все больше. Колетт начинает сопротивляться, и это ведет к масштабному конфликту.

«Колетт» — это великолепный взгляд на Францию ​​рубежа веков через жизнь одной смелой женщины, которая пошла наперекор всем правилам и устоям.

Колетт

Конец 16-го века, молодой драматург Уильям Шекспир (Джозеф Файнс) находится в сложной жизненной ситуации: у него нет ни денег, ни идей для новых произведений. Уильям ищет себе музу, женщину, которая вдохновит его, и вот однажды случается чудо — и он встречает таинственную Виолу Де Лессепс (Гвинет Пэлтроу). Виола — большая поклонница творчества Шекспира и театра, мечтающая стать актрисой, но это совершенно исключено, потому что она является женщиной. Однако девушка рискует и переодевается в мужчину для того, чтобы сыграть в одной из пьес на сцене.

Актерский состав фильма просто впечатляет: Бен Аффлек, Колин Ферт, Джуди Денч, Джеффри Раш и Руперт Эверетт поддерживают нереальную атмосферу маньеризма. Режиссером картины выступил Джон Мэдден, а сценарий написал Марк Норман.