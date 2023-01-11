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Киноафиша Новости Сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» завершится восьмым сезоном

Сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» завершится восьмым сезоном

11 января 2023 13:21
Сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» завершится восьмым сезоном

Вместе с тем стало известно, когда ждать спин-оффы о Рике и Мишон, Мэгги и Нигане, а также о Дэриле Диксоне.

Основные сериалы в рамках постапокалиптической зомби-вселенной AMC постепенно подходят к своему концу, поэтому следом за оригинальным шоу, завершившимся в прошлом году, в скором времени зрители попрощаются и с его приквелом «Бойтесь ходячих мертвецов». Накануне кабельный канал AMC объявил, что предстоящий восьмой сезон станет для проекта финальным.

Кроме того, телесеть представила дебютный отрывок и огласила официальную дату премьеры. Заключительный сезон будет состоять из двенадцати эпизодов и будет разделен на две шестисерийные половины. Первый блок начнет выходить с 14 мая, а заключительные серии выйдут до конца 2023 года.

На смену основным шоу по комиксам Роберта Киркмана придут спин-оффы, производство которых сейчас идет полным ходом. Первым из заявленных проектов выпустят «Остров мертвецов» с участием Лорен Кохэн и Джеффри Дина Моргана. Сериал, действие которого развернется спустя пару лет после событий оригинальных «Ходячих мертвецов», выйдет в июне.

К выходу также готовится «Дэрил Диксон» во главе с Норманом Ридусом — его премьера состоится во второй половине 2023 года. Что касается «Рика и Мишон», где будет раскрыта дальнейшая судьба персонажей Эндрю Линкольна и Данай Гуриры, то мини-сериал выйдет на AMC лишь в 2024 году.

Фото: AMC
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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