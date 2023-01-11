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Киноафиша Новости «Титаник» выйдет в прокат в четвертый раз — доступен новый трейлер

«Титаник» выйдет в прокат в четвертый раз — доступен новый трейлер

11 января 2023 11:16
«Титаник» выйдет в прокат в четвертый раз — доступен новый трейлер

Улучшенная версия фильма Джеймса Кэмерона выйдет на экраны незадолго до Дня святого Валентина.

Студия Paramount выпустила новый трейлер улучшенной версии знаменитого фильма-катастрофы «Титаник» Джеймса Кэмерона. Ее выпуск приурочен к 25-летнему юбилею картины.

Оригинальный фильм вышел на экраны в 1997 году. Главные роли в нем исполнили Леонардо ДиКаприо («Однажды в... Голливуде»), Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»), Билли Зейн («Призраки войны»), Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла») и Фрэнсис Фишер («Хранители»).

Фильм посвящен двум молодым людям, бедному парню Джеку (ДиКаприо) и богатой девушке Розе (Уинслет), без памяти влюбившимся друг в друга во время круиза на обреченном на погибель пароходе «Титаник». Проект стал настоящим хитом, практически сразу завоевав себе звание одной из лучших картин в истории кино. Он заработал невероятные $2,2 млрд в мировом прокате и по сей день занимает третье место в рейтинге самых кассовых фильмов всех времен. Кроме того, лента была удостоена одиннадцати статуэток «Оскар», в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Ранее «Титаник» уже трижды перевыпускали в кинотеатрах — в 2012, 2017 и 2020 годах. Специально для очередного перевыпуска картина была улучшена до форматов 4K 3D, HDR и 48 кадров в секунду. Однако до сих пор неизвестно, какая именно версия фильма Кэмерона была взята за основу для улучшения — театральная с хронометражем в 195 минут, или режиссерская, длящаяся 220 минут.

Улучшенный «Титаник» выйдет в мировой прокат 10 февраля, незадолго до Дня святого Валентина.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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