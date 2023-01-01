Твой киногид на 2023 год: 25 фильмов, которые все будут смотреть

Хорошие новости: в новом году нас ждет много больших кинопремьер.

5 мая

О чем: Стражи после щелчка Таноса. Питер Куилл (Крис Пратт) встречает Гомору (Зои Салдана) в другой временной линии, где она возглавляет шайку звездных пиратов. Подробно в фильме расскажут историю Ракеты (Брэдли Купер), а также покажут злодея Высшего Эволюционера (Чаквуди Ивуджи) и классического персонажа комиксов Адама Уорлока (Уилл Поултер).

Почему ждем: чуть не отмененный из-за шуток в соцсетях Джеймс Ганн, ныне один из боссов DC, завершает одну из самых успешных сольных франшиз кинокомиксов Marvel.

Стражи Галактики — 3

2 июня

О чем: анимационный фильм расскажет о том, как ваш дружелюбный сосед, путешествуя по шести вселенным, сталкивается со множеством разных версий Человека-паука. Объединившись с Гвен Стейси и Людьми-пауками, герой сразится с суперзлодеем по имени Пятно, умеющим открывать порталы в разные измерения.

Почему ждем: предыдущая часть приключений Майлза Моралеса стала первым фильмом по комиксам Marvel, взявшим пусть и не главный, но «Оскар». Вторая из запланированных трех глав, как обещают создатели, по масштабу сравнится с фильмом «Мстители: Финал». Продюсируют продолжение вновь Фил Лорд и Кристофер Миллер. Новыми режиссерами выступили Жуакин Душ Сантуш («Аватар: Легенда об Аанге»), Джастин К. Томпсон («Звездные войны: Войны клонов») и Кемп Пауэрс («Душа»).

Человек-паук: Паутина вселенных

21 июля

О чем: история жизни выдающегося физика Роберта Оппенгеймера, который руководил проектом первого атомного оружия. Технология, создававшаяся, чтобы положить конец Второй мировой войне, была испытана в Нью-Мексико, а позже была использована в ядерных атаках Хиросимы и Нагасаки, унесших жизни десятков тысяч невинных людей.

Почему ждем: режиссер Кристофер Нолан даже ушел из Warner Bros. в Universal, чтобы обеспечить своей новой картине эксклюзивный кинотеатральный прокат (Уорнеры хотели одновременно запускать фильм на стриминг). Главная роль у Киллиана Мерфи («Острые козырьки»). Кроме него, в суперзвездном касте Эмили Блант, Роберт Дауни — младший, Рами Малек, Гэри Олдман и другие.

Оппенгеймер

21 июля

О чем: сюжет держится в секрете. Однако есть информация, что в картине будет несколько версий знаменитой куклы. Один из актеров также рассказал, что фильм режиссера Греты Гервиг («Леди Бёрд») будет в высшей степени сатирическим и затронет тему мужского патриархата и роли женщины в обществе.

Почему ждем: Интернет помешался на фильме уже после первой розовой фотографии Марго Робби в Барби-мобиле. Кажется, абсолютно все пошутили про единую дату премьеры с «Оппенгеймером» и обсудили Райана Гослинга в роли Кена. Сценаристами картины, готовыми удивлять, выступили бывшие супруги Грета Гервиг и Ноа Баумбах.

Барби

31 марта

О чем: шайка воров под предводительством барда Элгина отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы раздобыть давно утерянную реликвию, и сталкивается с могущественными соперниками, стоящими на стороне зла.

Почему ждем: прежде всего, фильм ждут фанаты одноименной настольной игры. Один из режиссеров Джон Фрэнсис Дейли уверяет, что их ждет масса отсылок. Сорежиссером и соавтором сценария стал Джонатан М. Голштейн («Человек-паук: Возвращение домой»). Спецэффекты и экшен в первом трейлере уже интригуют. На экране появятся Крис Пайн, Реге-Жан Пейдж, София Лиллис.

Подземелья и драконы: Воровская честь

14 июля

О чем: сюжет нового фильма франшизы держится в секрете, но мы знаем, что Итан Хант опять будет, естественно, спасать мир. В истории появятся новые персонажи, в том числе некая Грейс в исполнении британки Хейли Этвелл (Пегги Картер из MCU), которую режиссер Кристофер Маккуорри описал как «разрушительную силу природы во плоти».

Почему ждем: 13 000 прыжков на мотоцикле, 500 прыжков с парашютом — так Том Круз готовился к самому опасному трюку за всю историю кино. Помимо смертельных номеров и другого шпионского экшена, в фильме будет несколько прекрасных локаций, среди которых Рим и Венеция.

Миссия невыполнима — 7

23 июня

О чем: точно не известно, но фильм будет иметь прямое отношение к Флэшпойнту — линии из комиксов, где Флэш возвращается в прошлое, чтобы предотвратить смерть матери от рук так называемого Обратного Флэша, злой версии себя самого.

Почему ждем: фильм режиссирует Андрес Мускетти, поставивший «Оно» по Стивену Кингу, а главного героя играет Эзра Миллер. Несмотря на тревожное поведение актера, картина с его участием на тестовых показах получила, по данным THR, одни из самых высоких оценок со времен «Темного рыцаря» Нолана.

Флэш

24 марта

О чем: после третьей части Баба Яга полностью отделился от киллерской организации. Ее боссы считают, что Джон умер, но на самом деле о нем позаботился Король Бауэри (Лоуренс Фишберн). Оправившись от ранения, Уик вновь надевает свой классический черный костюм и берет в руки оружие.

Почему ждем: боевик со сложной хореографией драк вновь режиссирует талантливый постановщик трюков Чад Стахелски. Кроме Киану Ривза, Иэна Макшейна и Лоуренса Фишберна, каст пополнился Биллом Скарсгардом («Оно»), который должен сыграть антагониста. Среди локаций Берлин, Нью-Йорк, Япония и Париж (в последнем даже будет сцена в Лувре).

Джон Уик — 4

30 июня

О чем: Инди возвращается спустя почти 15 лет отсутствия, чтобы отправиться в поход за магическим артефактом — циферблатом судьбы. Помогут ему в этом крестница в исполнении Фиби Уоллер-Бридж и старый друг, сыгранный Джоном Рисом-Дэвисом.

Почему ждем: создатели категорично заявляют, что это будет последний фильм франшизы. Впервые картину об Индиане Джонсе будет ставить не Стивен Спилберг. Его заменит Джеймс Мэнголд («Логан»), а Спилберг выступит продюсером.

Индиана Джонс и Циферблат судьбы

16 июня

О чем: Америка 1950-х. Ученики и их родители отправляются через всю страну в полупустой город на специальную конвенцию Космических кадетов. Все планы рушатся, когда происходит событие, которое посеет в городке хаос и навсегда изменит мир (падение астероида?).

Почему ждем: это новый фильм Уэса Андерсона («Отель "Гранд Будапешт"»). Поклонники творчества режиссера знают, что от ленты стоит ждать кукольности, симметричных мизансцен и звездного каста. В этот раз в нем Эдриан Броуди, Скарлетт Йоханссон, Майя Хоук, Уиллем Дефо, Эдвард Нортон, Стив Карелл и другие. Впервые с постановщиком также поработают Марго Робби и Том Хэнкс.

Майя Хоук на съемках «Города астероидов»

3 ноября

О чем: продолжение адаптации всемирно известного романа Фрэнка Герберта. Пол Атрейдес объединяется с Чани и фрименами, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью. Встав перед тяжелым выбором, он попытается предотвратить ужасное будущее, которое он предвидит.

Почему ждем: первая «Дюна» стала главным блокбастером года. Кто-то восхищался размеренным ритмом и любовался живыми песками, кто-то гневался, что в фильм смотрится как пролог и там почти ничего не происходит. Вторую часть с Тимоти Шаламе и Зендеей снимает все тот же Дени Вильнев («Прибытие»). Также в касте появятся Кристофер Уокен и Флоренс Пью.

Дюна

12 января

О чем: специальный агент и элитный шпион Орсон Форчун возглавляет команду агентов под прикрытием. Их цель — помешать сделке по продаже жуткого оружия, которую собирается провернуть один миллиардер. Для своей миссии в качестве прикрытия агенты используют голливудскую звезду.

Почему ждем: один из немногих фильмов, которые появятся в нашем прокате легально. И это фильм Гая Ричи с Джейсоном Стейтемом. Его предыдущие «Джентельмены» имели в наших кинотеатрах большой успех. В новом комедийном экшене также снялись Обри Плаза, Джош Хартнетт и Хью Грант.

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

16 июня

О чем: в мегаполисе Элемент живут существа четырех разных стихий: огня, воды, земли и воздуха. Однажды огненная девушка Эмбер и водный парень Уэйд встречаются в вагоне метро. Им предстоит выяснить самую что ни на есть основную вещь: общего между ними гораздо больше, чем различий.

Почему ждем: анимационную картину делает студия Pixar. Стоит только посмотреть тизер, чтобы начать ждать этот мультфильм. Режиссером выступает Питер Сон («Хороший динозавр»). Пит Доктер («Душа») выступает исполнительным продюсером.

Элементарно

22 сентября

О чем: основанная на одноименном британском документальном фильме картина расскажет о футболистах Самоа, получивших славу худшей футбольной команды после матча FIFA 2001, который они проиграли со счетом 31-0.

Почему ждем: комедийный фильм снял популярный режиссер Тайка Вайтити. После комиксового «Тора: Любовь и гром» он вновь работает без обилия компьютерной графики. Одну из главных ролей исполняет Майкл Фассбендер, которого последний раз на экране мы видели в фильме «Люди Икс: Темный Феникс» еще в 2019 году.

Следующий гол — победный

14 июля

О чем: мультфильм знаменитой студии Ghibli рисуют по мотивам одноименного романа Ёсино Гэндзабуро 1937 года, ставшего классикой в Японии. Это история взросления 15-летнего мальчишки, прозванного Копером в честь астронома Николая Коперника. По сюжету, он, лишившись отца, начинает задавать вопросы о мире, людях в нем и себе самом.

Почему ждем: над картиной уже много лет работает сам мастер Хаяо Миядзаки. Вполне вероятно, что она станет последним мультфильмом великого аниматора.

Хаяо Миядзаки

8 марта

О чем: сестры Карпентер, Сэм и Тара, выжившие после нового «Крика» (2022), переезжают в Нью-Йорк со своими друзьями-близнецами Минди и Чэдом в надежде попрощаться с прошлым городка Вусдборо. Однако Призрачное Лицо начинает со своими жертвами новую игру.

Почему ждем: в одной из главных ролей снова появится Дженна Ортега, новая звезда из сериала «Уэнсдэй» и открытие 2022-го. Режиссеры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт освежили франшизу в прошлом году, чем заслужили положительные отзывы прессы и зрителей.

Крик-6

Убийцы цветочной луны

2023 год

О чем: в 1920-е годы в Америке один за другим при загадочных обстоятельствах умирали люди из племени осейджи. Расследование по этому делу возглавил новичок из ФБР, который обнаружил, что за жестокими смертями стоит материальный интерес, связанный с богатствами земли коренного народа.

Почему ждем: новый фильм Мартина Скорсезе наконец должен появиться на стриминге Apple. Но, вероятно, сначала картина с Леонардо ДиКаприо, Робертом Де Ниро и Бренданом Фрейзером отправится на Каннский кинофестиваль.

Убийцы цветочной луны

2023 год, лето

О чем: сюжет держится в строгом секрете. Фильм описывается как «комедия кошмара» и интимный портрет одного из самых успешных предпринимателей в истории: начиная с его детства и заканчивая зрелым возрастом.

Почему ждем: главную роль в картине исполнил Хоакин Феникс, а режиссером выступил Ари Астер. После популярных хорроров «Реинкарнация» и «Солнцестояние» он решил отойти от этого жанра. Ленту студии А24 также ждут на одном из основных фестивалей.

Бульвар разочарования

2023 год

О чем: на краю далекой галактики на мирную колонию нападает армия тирана Бализариуса. Жители колонии отправляют девушку-воина по имени Кора искать помощи на соседних планетах.

Почему ждем: космическая опера Зака Снайдера («Хранители») обещает быть самой масштабной картиной в его фильмографии. Вдохновленная шедевром «Семь самураев» Акиры Куросавы, лента станет серьезным ответом «Звездным войнам» Джорджа Лукаса. В главных ролях София Бутелла («Экстаз») и Эд Скрейн («Дэдпул»).

Зак Снайдер

Наполеон

2023 год

О чем: в центре сюжета — личность великого полководца Наполеона Бонапарта и его сложные отношения с женой Жозефиной, к ногам которой он бросил весь мир, но не получил той любви, что желал в ответ.

Почему ждем: снова главная роль у Хоакина Феникса (да, судя по всему, это будет его год). Актер известен способностью воплощать на экране персонажей с темным началом. Жозефину сыграла Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»). Режиссером масштабного проекта, поддержанного Apple TV+, выступил Ридли Скотт («Последняя дуэль»).

Хоакин Феникс на съемках «Наполеона»

2023 год

О чем: основанный на французском графическом романе триллер рассказывает об одиноком и хладнокровном киллере, который понемногу сходит с ума. Исследование человека, утратившего моральный компас в жестоком мире.

Почему ждем: проект Дэвида Финчера («Зодиак») варился в производственном аду более десяти лет, пока на помощь режиссеру не пришел Netflix. Сценарием занимался Эндрю Кевин Уолкер, работавший с Финчером над лентой «Семь». В касте Майкл Фассбендер и Тильда Суинтон.

Майкл Фассбендер на съемках фильма «Убийца»

2023 год, осень

О чем: летом 1957 года Энцо Феррари, знаменитый автоконструктор, переживает кризис. Его автомобильная компания на грани банкротства. Отношения с женой полны взаимных обид и упреков после смерти их ребенка. В этот сложный период Энцо решает рискнуть и сделать ставку на победу команды «Феррари» в легендарной итальянской гонке Mille Miglia.

Почему ждем: Майкл Манн («Схватка») мечтал поставить байопик об известном итальянце более двадцати лет. Главную роль исполнил Адам Драйвер, роль его жены сыграла Пенелопа Крус, а любовницы — Шейлин Вудли.

Феррари

2023 год

О чем: картина расскажет о карьере знаменитого дирижера и композитора Леонарда Бернстайна, который, в частности, писал музыку к «Вестсайдской истории» и «В порту». Также фильм коснется отношений Бернстайна с Фелисией Монтеалегре, женой музыканта.

Почему ждем: проект находится под покровительством таких продюсеров, как Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг и Тодд Филлипс. Режиссер и исполнитель главной роли — Брэдли Купер. Супругу его героя играет Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»). Фильм наверняка будет участвовать в «оскаровской» гонке.

Бернстайн

2023 год, май

О чем: экранизация романа Михаила Булгакова. В Москве 1930-х писатель оказывается в центре литературного скандала и знакомится со своей музой Маргаритой. Реальность переплетается с сюжетом его нового романа, одним из героев которого становится Воланд.

Почему ждем: классику русской литературы сразу с двумя котами Бегемотами переносит на экран Михаил Локшин, зарекомендовавший себя хитом «Серебряные коньки». Роль Воланда исполняет австрийский актер Аугуст Диль. Мастера сыграл Евгений Цыганов, а роль Маргариты — его жена Юлия Снигирь.

Воланд

2023 год

О чем: шпионский триллер о приключениях шпиона Аргайла по всему миру: начиная с Лондона и заканчивая экзотическими локациями. Серию книг (существование автора которой еще под большим вопросом) хотят превратить в кинофраншизу, а режиссер сравнивает первый роман с произведениями о Джеймсе Бонде.

Почему ждем: Генри Кавилл ушел из «Ведьмака» и не будет сниматься в новых фильмах о Супермене. Приглашения на роль Бонда он тоже решил не дожидаться. Уже сейчас по «Аргайлу» запланировано три фильма. Режиссер Мэттью Вон («Кингсмэн: Секретная служба») заверяет, что актеру роль супершпиона пришлась как влитая. В картине также появятся Сэм Рокуэлл, Брайан Крэнстон, Джон Сина и поп-звезда Дуа Липа в своей первой роли на экране.