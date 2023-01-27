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Киноафиша Новости Блейк Лайвли снимется в экранизации романтического бестселлера Колин Гувер

Блейк Лайвли снимется в экранизации романтического бестселлера Колин Гувер

27 января 2023 16:12
Блейк Лайвли снимется в экранизации романтического бестселлера Колин Гувер

Фильм о женщине, оказавшейся в центре любовного треугольника.

Блейк Лайвли договорилась о ведущей роли в новом многообещающем проекте. Согласно Variety, звезда сериала «Сплетница» сыграет ведущую роль в экранизации бестселлера Колин Гувер «Все закончится на нас» (It Ends with Us). Экранным партнером актрисы и заодно режиссером фильма выступит Джастин Бальдони («В метре друг от друга»).

В центре сюжета — провинциальная девушка Лили Блум (Лайвли), которая переезжает в Бостон с мечтой открыть собственный бизнес. Главная героиня заводит романтическую связь с нейрохирургом Райлом, который всячески остерегается отношений, хотя из-за Лили он постепенно закрывает глаза на свой принцип. Пока Блум терзает себя вопросами о Райле, о себе внезапно напоминает бывший ухажер девушки — Атлас. Неожиданное появление экс-бойфренда в итоге образует любовный треугольник и ставит под угрозу союз Лили с новым возлюбленным.

Адаптацией литературного первоисточника занималась Кристи Холл («Меня это не устраивает!»). Производство курирует студия Sony Pictures, а также продюсерские компании Бальдони и Лайвли. Сама писательница будет помогать создателям на правах творческого консультанта.

Книга «Все закончится на нас» была опубликована в 2016 году, но недавно она получила вторую волну популярности, став самым продаваемым романом в США в 2022 году. Мелодраматический роман более 90 недель продержался в списке бестселлеров The New York Times.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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