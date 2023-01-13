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Киноафиша Новости Полнометражное окончание сериала «Лютер» обрело дату релиза

Полнометражное окончание сериала «Лютер» обрело дату релиза

13 января 2023 14:54
Полнометражное окончание сериала «Лютер» обрело дату релиза

Заключительное приключение героя Идриса Эльбы выйдет на Netflix.

Потоковый сервис Netflix огласил официальную дату выхода полнометражного продолжения культового детективного сериала «Лютер», в котором завершат историю знаменитого лондонского сыщика, не боящегося замарать руки. Стример опубликовал короткий видеоанонс с персонажем Идриса Эльбы, в котором сообщается, что цифровая премьера картины состоится 10 марта. В дополнение к этому говорится, что проект получит ограниченный кинотеатральный релиз в США, который начнется 24 февраля.

В фильме «Лютер: Падшее солнце» изрядно побитый жизнью Джон Лютер (Эльба) столкнется со своим самым опасным противником. Пока главный герой находится в тюрьме из-за своего «особенного» подхода к расследованиям, беспощадный серийный убийца погружает столицу Великобритании в атмосферу тотального хаоса. Чтобы остановить гениального кибертеррориста, Лютер совершит дерзкий побег. Но одним Лондоном дело на этот раз не ограничится, поскольку Лютеру предстоит побывать в самых неожиданных местах.

Наряду с Эльбой, который также выступает исполнительным продюсером фильма, в основной каст вошли Энди Серкис, Синтия Эриво и Дермот Краули. Сценарием полнометражного финала занимался автор и создатель оригинального хита BBC Нил Кросс. Режиссерские полномочия доверили Джэми Пэйну, также когда-то работавшему над исходным сериалом.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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