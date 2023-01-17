Дэмьен Шазелл считает хорошим знаком, что мнения зрителей о «Вавилоне» разделились

Дэмьен Шазелл признался, что заранее знал о том, что его новый фильм «Вавилон» вызовет неоднозначную реакцию как у критиков, так и у зрителей. В новом интервью для ресурса Insider он заявил, что способность картины оставлять людей с совершенно разными впечатлениями — это знак ее качества:

«Хорошо, когда произведения могут стимулировать разговоры, дебаты и обмены мнениями с обеих сторон. Мы все знали, что фильм разозлит некоторых зрителей, и это не кажется мне чем-то плохим. Больше картин должны стремиться к такому эффекту».

Шазелл добавил, что не любит отделять мнения журналистов от мнений всех остальных зрителей, поскольку, по его словам, после своего релиза фильм становится «мировым достоянием»:

«Когда ты заканчиваешь работу над фильмом, он становится, по моему мнению, собственностью твоей аудитории, в которую входят все зрители, не только критики. И у каждого из этих людей будет свой взгляд на фильм. И я думаю, что все они имеют право на существование. В каком-то смысле картина становится мировым достоянием. Вот почему я не люблю, когда кинематографисты возвращаются к своим проектам постфактум и как-то меняют их. Это нормальное явление, но мне кажется, что фильм является законченным моментом в истории».

В данный момент «Вавилон» имеет 55% одобрения от прессы и 51% одобрения от зрителей на агрегаторе Rotten Tomatoes. Картина не только не пришлась по душе аудитории, но и принесла достаточно существенные финансовые убытки студии Paramount: при бюджете в $78 млн «Вавилон» собрал в американском прокате всего $14 млн.