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Киноафиша Новости Появились первые кадры из сериала «Экстраполяции» с Мэрил Стрип и другими звездами

Появились первые кадры из сериала «Экстраполяции» с Мэрил Стрип и другими звездами

20 января 2023 13:40
Появились первые кадры из сериала «Экстраполяции» с Мэрил Стрип и другими звездами

Также проект Apple TV+ обзавелся датой премьеры

Стриминговый сервис Apple TV+ презентовал первые кадры из многосерийной антологии «Экстраполяции» со звездным актерским составом. Также стало известно, что первые три эпизода сериала появятся на стриминге 17 марта, а оставшиеся пять будут выходить в еженедельном формате.

На представленных изображениях запечатлены Мэрил Стрип, Кит Харингтон, Сиенна Миллер, Давид Диггс и Марион Котийяр, а вместе с ними в обширный актерский состав вошли Тоби Магуайр, Эдвард Нортон, Джемма Чан, Эйса Гонсалес, Мэттью Риз, Кери Рассел, Тахар Рахим, Дэвид Швиммер, Форест Уитакер, Адарш Гурав, Майкл Гандольфини, Индира Варма, Черри Джонс, Мюррэй Бартлетт, Дайан Лэйн, Хизер Грэм, Яра Шахиди, Джадд Херш, Хари Неф, Неска Роуз и Бен Харпер.

Появились первые кадры из сериала «Экстраполяции» с Мэрил Стрип и другими звездамиПоявились первые кадры из сериала «Экстраполяции» с Мэрил Стрип и другими звездамиПоявились первые кадры из сериала «Экстраполяции» с Мэрил Стрип и другими звездами

Действие развернется в недалеком будущем и будет происходить на фоне битвы человечества за выживание в XXI веке. Сериал будет состоять из восьми переплетенных между собой историй, в которых покажут, как постоянные радикальные климатические изменения влияют на различные жизненные сферы и судьбы людей. Будут затронуты темы семьи, веры, любви и работы.

В качестве главного сценариста, режиссера и исполнительного продюсера проекта выступает автор пандемийного триллера Стивена Содерберга «Заражение» Скотт З. Бернс.

Фото: Apple TV+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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