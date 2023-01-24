Рождественский боевик «Жестокая ночь» с Дэвидом Харбором получит сиквел

Прошлогодний праздничный боевик с Дэвидом Харбором «Жестокая ночь» получит продолжение. О планах на вторую часть рассказал в недавнем разговоре с порталом TheWrap режиссер Томми Виркола.

По словам кинематографиста, разработкой сценария будут заниматься авторы оригинальной картины Патрик Кейси и Джош Миллер, но с реализацией торопиться не хотят — сначала нужно придумать достойную историю, однако интересные идеи уже есть. Вполне вероятно, в продолжении углубятся в скандинавское прошлое протагониста и его отношения с миссис Клаус.

«У нас есть в запасе время, чтобы разобраться с историей и сочинить сценарий. У меня, Патрика, Джоша и продюсеров уже есть несколько занятных идей. Мы обговаривали места, куда бы хотели поместить героев, и в целом обсуждали, что именно интересно было бы развить. Все-таки у нас достаточно элементов, оставшихся за боротом. Например, Северный полюс, миссис Клаус и эльфы. Что до самого сюжета, у нас в наличии есть задумка, которая бы круто расширила мифологию и масштаб повествования, но при этом дух исходной ленты никуда бы не исчез», — сообщил Виркола.

Действие первой части разворачивается в канун Рождества. По сюжету, изрядно уставший от жизни и постепенно спивающийся Санта-Клаус оказывается в ситуации, похожей на ту, которая произошла с Джоном МакКлейном в «Крепком орешке». После того как террористы захватывают особняк и берут в заложники его жильцов, в числе которых невинная девочка, брутальный бородач решает вспомнить свое кровавое прошлое, в котором он был беспощадным скандинавским воином.

При $25-миллионном бюджете «Жесткая ночь» заработала в мировом прокате $75 млн.