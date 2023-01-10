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Киноафиша Новости Пол Мескал заменит Блейка Дженнера в мюзикле Ричарда Линклейтера «Мы едем, едем, едем…»

Пол Мескал заменит Блейка Дженнера в мюзикле Ричарда Линклейтера «Мы едем, едем, едем…»

10 января 2023 12:04
Пол Мескал заменит Блейка Дженнера в мюзикле Ричарда Линклейтера «Мы едем, едем, едем…»

Съемки фильма растянутся на двадцать лет.

Звезда сериала «Нормальные люди» и фестивального хита «Солнце мое» Пол Мескал получил роль в новом многообещающем проекте. Напомним, что в конце прошлой недели выяснилось, что актер договаривается о ведущей роли в «Гладиаторе 2» сэра Ридли Скотта. Согласно Variety, Мескал также снимется в многообещающей музыкальной трагикомедии Ричарда Линклейтера «Мы едем, едем, едем…» (Merrily We Roll Along), основанной на знаменитой театральной постановке Стивена Сондхайма и Джорджа Ферта.

Проект был анонсирован еще несколько лет назад, и изначально роль Мескала предназначалась Блейку Дженнеру, но после признания в домашнем насилии над бывшей женой Мелиссой Бенойст Дженнер выбыл из актерского состава картины.

В рамках предстоящей ленты Линклейтер планирует повторить тот же многолетний опыт кинопроизводства, который он успешно проделал с «Отрочеством» — создатель романтической трилогии «Перед рассветом» собирается растянуть съемочный процесс на следующие двадцать лет. Мескал уже снялся в своем сегменте, а его экранными партнерами выступят Бен Платт и Бини Фелдштейн. Когда состоится следующий этап съемок, пока информации нет, но в ближайшее время артист будет занят физической подготовкой к сиквелу «Гладиатора».

Действие предстоящего киноэксперимента охватит два десятилетия. История будет изложена в обратном хронологическом порядке. В центре повествования окажется терзаемый глубоким внутренним кризисом композитор Франклин Шепард (Мескал). Ради карьеры голливудского продюсера он жертвует своей страстью к музыке и дружбой с поэтом Чарли Крингасом (Платт) и писательницей Мэри Флинн (Фелдштейн).

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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