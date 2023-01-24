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Киноафиша Новости В онлайн-кинотеатре Start станут доступны все сезоны «Папиных дочек»

В онлайн-кинотеатре Start станут доступны все сезоны «Папиных дочек»

24 января 2023 16:29
В онлайн-кинотеатре Start станут доступны все сезоны «Папиных дочек»

Первые десять сезонов знаменитого российского ситкома выйдут на стриминге уже завтра.

Онлайн-кинотеатре Start объявил о том, что 25 января в каталог сервиса будут добавлены первые десять сезонов российского ситкома «Папины дочки». Остальная часть сериала станет появится на платформе до конца месяца.

«Папины дочки» выходили на отечественном телевидении с 2007 по 2013 год, всего в рамках шоу вышло целых двадцать сезонов. Главные роли в проекте сыграли Андрей Леонов («Лев Яшин. Вратарь моей мечты»), Мирослава Карпович («Побег за мечтой»), Анастасия Сиваева («Последняя минута»), Елизавета Арзамасова («Проклятый чиновник»), Дарья Мельникова («Предпоследняя инстанция») и Екатерина Старшова («Черная Молния»).

Сериал повествует о психотерапевте и многодетном отце Сергее Васнецове (Леонов), в одиночку воспитывающем пятерых девочек: красавицу Машу (Карпович), мрачную Дашу (Сиваева), ученую не по годам Галину Сергеевну (Арзамасова), спортивную Женю (Мельникова) и маленькую Пуговку (Старшова). В начале шоу герой знакомится с женой олигарха Оксаной (Мария Семкина), которая обращается к нему с просьбой разрешить кризис, назревший в ее семье. Понимая, что доходы от новой клиентки могут обеспечить всех его детей, Васнецов берется за решение этой сложной задачи.

За время трансляции сериал был четыре раза удостоен премии «ТЭФИ». В настоящее время Start и телеканал «СТС» разрабатывают продолжение шоу.

Фото: СТС
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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